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Milletvekilleri sordu, Başbakan yanıtladı: Meclis oturumunda pankart açtılar

#Almanya#Olaf Scholz#Federal Meclis
Milletvekilleri sordu, Başbakan yanıtladı: Meclis oturumunda pankart açtılar

Federal Meclis’in yeni yıldaki ilk oturumunda, Başbakan Olaf Scholz, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Federal Meclis Başkanı, ‘Bölme yerine özgürlük’ yazılı pankart açan sağ popülist AfD milletvekillerini salondan atmakla tehdit etti.

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ALMANYA’nın 16 yıl başbakanlığını yapan Angela Merkel’in 2018’de başlattığı ‘gönüllü hesap verme’ geleneğini, yerine gelen Başbakan Scholz da sürdürdü. 8 Aralık 2021 tarihinde resmen göreve başlayan Olaf Scholz, Federal Meclis’in bugünkü oturumunda yaklaşık bir buçuk saat boyunca parlamenterlerin başta Kovid-19’a karşı alınan önlemler ve aşı zorunluluğu olmak üzere çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı.

Milletvekilleri sordu, Başbakan yanıtladı: Meclis oturumunda pankart açtılar

PANKARTLAR İNDİRİLDİ
Başbakan Scholz, kürsüye çıkar çıkmaz sağ popülist milletvekilleri ‘Bölme yerine özgürlük’ yazılı pankartlar açtı. Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas, AfD’li parlamenterleri oturum salonunda ve Federal Meclis içinde pankart açılmasının yasak olduğunu hatırlatıp pankartları indirmemeleri halinde salondan atılacaklarını söyledi. Bunun üzerine pankartlar indirildi.

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Milletvekilleri sordu, Başbakan yanıtladı: Meclis oturumunda pankart açtılar

Başbakan Scholz, SPD, FDP ve Yeşiller’den oluşan koalisyon hükümetinin göreve başlar başlamaz bazı yasal düzenlemeleri hayata geçirdiğini hatırlatırken, aldıkları önlemler sayesinde Almanya’nın durumunun birçok ülkeden daha iyi olduğunu söyledi. İlişkilerinin sınırlandırılması kararının yerinde olduğunu ve 2G (iki defa aşı olunması veya iyileşmiş olmak) ile 2G Plus (ayrıca test zorunluğu) uygulaması sayesinde Kovid-19’un korkulandan daha az yayılmasında etkili olduğunu vurguladı. Aynı zamanda önümüzdeki günlerde hedefin her gün bir milyona yakın kişiye aşı yapılmasının olduğunu da söyledi.

AŞI ZORUNLULUĞUNDAN YANAYIM
Başta AfD’liler olmak üzere anamuhalefet CDU/CSU’lu ve Sol Partili bazı milletvekilleri aylardır gündemde olan aşı zorunluğunun ne zaman hayata geçirileceğini sordular. Başbakan Scholz, “Ben aşı zorunluluğunun gerekli olduğuna inanıyorum. Hiçbir zorlama olmaksızın, parti disiplini devre dışı bırakılarak milletvekilleri vicdanlarının sesi doğrultusunda bu alanda kararı kendileri vermeli. Ama bunun için Federal Meclis’te grupları bulunan partilerin ortak bir noktada buluşması önemlidir” dedi. Partilerin ortaklaşa bir yasa tasarısı hazırlayıp sunmasından yana olduğunu da söyledi.

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Milletvekilleri sordu, Başbakan yanıtladı: Meclis oturumunda pankart açtılar

YENİLENEBİLİR ENERJİYE AĞIRLIK
Başbakan Scholz, Almanya’da nükleer santralların kapatılmasının yerinde ve doğru bir karar olduğunu da söyledi. Nükleer santrallardaki enerji üretiminin de atıkların depolanıp yok edilmesinin de pahalı olduğunu hatırlatırken, “Biz 2045 yılına kadar nötr iklim hedefine ulaşmak istiyoruz. Bunun için de zaman kaybetmeden yenilenebilir enerjiye yatırımları artırmakta kararlıyız. Çünkü 2030 yılında günümüzdekinden daha fazla enerjiye ihtiyacımız olacak. Şimdiden gereken adımları atmak zorundayız. Rüzgâr ve güneş enerjisine yatırımlara en kısa zamanda başlayacağız” dedi.

TEDİRGİN EDİCİ
Başbakan Olaf Scholz, Ukrayna’ya yönelik gelişmelerin edişe verici olduğuna da işaret etti. Rusya’nın tutumunun da tehditlerinin de kabul edilemeyeceğini belirtirken, sorunun çözümü için Avrupa Birliği (AB) ile NATO’nun birlikte hareket etmesi gerektiğini de söyledi.

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#Almanya#Olaf Scholz#Federal Meclis

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