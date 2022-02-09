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Milletvekiline trende saldırı

#Almanya#Derya Türk-Nachbaur'a Saldırı#AVRUPADAN HABERLER
Milletvekiline trende saldırı

Geçen yıl Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) federal Meclis’e seçilen Derya Türk-Nachbaur, tren yolculuğu sırasında yaşadığı bir saldırıyı Twitter hesabından duyurdu.

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YOLCULUK sırasında telefonla konuştuğu için erkek bir yolcunun gelip cep telefonunun elinden alarak fırlattığını kaydeden Derya Türk-Nachbaur, paylaşımında “Sevgili tren yolcuları bugün akşamki gecikme için özür dilerim çünkü benim yüzümden yaşandı. Ne yazık ki bana saldıran ve telefonumu elimden alan bir kişi hakkında şikâyette bulunmak için polis çağırmak zorunda kaldım. Meclis’teki uzun bir oturum sonrası kızımın doğum gününü kutlamak için aradım. Ancak bana saldıran kişi, benim 9 dakika 55 saniye süren telefon görüşmemden rahatsız olmuş. İnsanlar işte…Deutsche Bahn ile profesyonelliklerinden dolayı polis ve gümrük memurlarına mükemmel destekleri için teşekkür ederim“ dedi.

ÜZERİNE DÜŞMÜŞ
Derya Türk-Nachaur’un paylaşımı sonrasında birçok takipçisi geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Olayda fiziksel olarak yaralanmadığını belirten SPD milletvekili saldırgan kişinin yolculuk sırasında kendisine bağırdığını ve üzerine düştüğünü belirtti.

 

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#Almanya#Derya Türk-Nachbaur'a Saldırı#AVRUPADAN HABERLER

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