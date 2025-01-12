Milletvekiline polis şiddetine tepki

AA / Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 12:35
Almanya’da Sol Parti, Riesa kentinde düzenlenen Almanya için Alternatif (AfD) Partisi karşıtı gösterilerde partinin Saksonya eyalet milletvekili Nam Duy Nguyen’in polis şiddetine uğramasına tepki gösterdi.
ALMANYA’nın başkenti Berlin’in güneyinde yer alan Riesa kentinde AfD’nin düzenlediği kongre, aşırı sol grupların öncülüğünde toplanan binlerce kişi tarafından protesto edildi. Protestocular ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. Farklı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, polisin köpeğini kullanarak bir protestocuyu caddeden çıkardığı görüldü. Görüntülerde, polisin Alman çoban köpeğinin başından tutup bu protestocunun üstüne bastırarak onu ısırtmaya çalışması dikkati çekti. Polis köpeğinin protestocuyu ısırmadığı görülen görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları ise bu duruma tepki gösterdi. Saksonya polisi, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, videodan haberdar olduklarını ve operasyonun takibi kapsamında bunu tartışıp inceleyeceklerini ifade etti.SOL PARTİ’DEN AÇIKLAMA
Sol Parti Saksonya eyalet milletvekili
Nam Duy Nguyen de polis şiddetine uğradı. Sol Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nguyen ve beraberindeki heyetin parlamento gözlemcisi olarak bölgeye seyahat ettiği belirtildi. Nguyen ve beraberindekilerin üzerlerinde güvenlik yeleği olduğuna ve Nguyen’in polislere milletvekili kartını gösterdiğine işaret edildi. Buna rağmen Nguyen ve beraberindekilerin polis şiddetine maruz kaldıkları belirtilen açıklamada, bu kişilerin gerilimi azaltıcı bir tavır sergileseler ve kimlikleri açık olsa bile yüzlerine vurulduğu ifade edildi. “Nam Duy Nguyen, bir polis memurunun darbesiyle bayılmış ve arkadaşı da yüzünden yaralanmıştır. Kendilerine yaklaşan polis memurlarına parlamento üyesi ve parlamento gözlemcisi olduklarını defalarca belirtmelerine rağmen polis memurları onu ve arkadaşını darp etti” denilen açıklamada, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bilgisi verildi.‘GÜVENİ SARSAR’
Sol Parti lideri Ines Schwerdtner de yaptığı açıklamada, Saksonya’daki ve ülke genelindeki tüm partileri, bu saldırıyı ‘amasız ve fakatsız’ kınamaya çağırdı. Schwerdtner, “Parlamento gözlemciliği, demokrasi ve hukukun üstünlüğü adına savunulması gereken değerli bir varlıktır. Polis şiddeti
vatandaşların güvenini sarsar ve ilke olarak hoş görülmemelidir” değerlendirmesinde bulundu. Diğer yandan, Saksonya’nın Dresden kentinde görevli bir polis sözcüsü, olayı araştırdıklarını belirtti.