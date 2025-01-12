Milletvekiline polis şiddetine tepki

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ALMANYA’nın başkenti Berlin’in güneyinde yer alan Riesa kentinde AfD’nin düzenlediği kongre, aşırı sol grupların öncülüğünde toplanan binlerce kişi tarafından protesto edildi. Protestocular ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. Farklı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, polisin köpeğini kullanarak bir protestocuyu caddeden çıkardığı görüldü. Görüntülerde, polisin Alman çoban köpeğinin başından tutup bu protestocunun üstüne bastırarak onu ısırtmaya çalışması dikkati çekti. Polis köpeğinin protestocuyu ısırmadığı görülen görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları ise bu duruma tepki gösterdi. Saksonya polisi, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, videodan haberdar olduklarını ve operasyonun takibi kapsamında bunu tartışıp inceleyeceklerini ifade etti.

