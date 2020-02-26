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Avrupa
Haber Giriş: 26.02.2020 - 16:34,Son Güncelleme:/

Mili maç için virüs tehlikesi

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Mili maç için virüs tehlikesi
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Türkiye'nin EURO 2020'de oynayacağı İtalya maçının yeri değişebilir. Açıklama UEFA Başkan Yardımcısı’ndan geldi.

Michele Uva, Avrupa'yı da etkisi alan Coronavirüs ile ilgili İtalyan radyosu Rai Sport'a konuştu. Gündemde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası vardı. Turnuva 12 Haziran'da Türkiye'nin İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı‘nda karşılaşacağı açılış maçıyla başlayacak. UEFA Başkan Yardımcısı Uva "İptal veya şehir değişikliği yapmak istemiyoruz. Ancak maçlara ev sahipliği yapacak ülkeler, virüs konusunda bize garanti veremezse şehir değişikliği yapabiliriz. Bekliyoruz." dedi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 12 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında 12 farklı şehirde oynanacak.

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