Mili maç için virüs tehlikesi

Michele Uva, Avrupa'yı da etkisi alan Coronavirüs ile ilgili İtalyan radyosu Rai Sport'a konuştu. Gündemde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası vardı. Turnuva 12 Haziran'da Türkiye'nin İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı‘nda karşılaşacağı açılış maçıyla başlayacak. UEFA Başkan Yardımcısı Uva "İptal veya şehir değişikliği yapmak istemiyoruz. Ancak maçlara ev sahipliği yapacak ülkeler, virüs konusunda bize garanti veremezse şehir değişikliği yapabiliriz. Bekliyoruz." dedi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 12 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında 12 farklı şehirde oynanacak.