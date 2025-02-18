Milanovic, ikinci dönem için yemin etti

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Başkent Zagreb’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki yemin törenine eski cumhurbaşkanları, askeri yetkililer, dini temsilciler, büyükelçiler, Milanovic’e destek veren siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılırken, Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ve Başbakan Andrej Plenkovic ise katılmadı. Törene eşi Sanja Music Milanovic ile gelen Milanovic, cumhurbaşkanlığı yemininin ardından yaptığı konuşmada, devlet kurumlarının vatandaşların huzur ve güvenini sağlamakla görevli olduğunu söyledi. Adaletsizliğin ve yolsuzluğun, bir hastalık gibi toplumsal yapıyı zedelediğini aktaran Milanovic, şöyle devam etti:

‘KENDİ ÇIKARLARINI TERCİH EDERLER’

“Kötü zamanlarda maddi ve manevi yönden sarsılmamamızı, refah zamanlarında ise gerçekle ve sağlam zeminle temasımızı sürdürmemizi sağlayacak hukuki ve sosyal mekanizmaların kurulması ve iyileştirilmesi gerekiyor. Ülkemizin sadece biz tarafından önemsendiğini, bizden başka kimsenin önemsemediğini düşünüyorum. Diğer devletler ve milletler, genellikle bize kötülük dilemez ve aleyhimize çalışmazlar. Ancak kendi çıkarları ile bizim iyiliğimiz arasında bir seçim yapmak zorunda kaldıklarında, dostlarımız ve müttefiklerimiz bile daima kendi çıkarlarını tercih edeceklerdir.”

Milanovic, ülkedeki eğitim kalitesinin, sağlık, adalet sisteminin tesisinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, gayrisafi milli hasılanın artmasına rağmen birçok vatandaşın ekonomik sorunlar çektiğini, bunlarla ilgilenmeleri gerektiğini ifade etti. Konuşmasının ardından yemin metnini imzalayan Milanovic, resmen ikinci dönemine başladı.

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İKİNCİ TURDA YÜZDE 74’Ü GEÇTİ

Hırvatistan’da 29 Aralık 2024’te yapılan ilk tur seçimde, Sosyal Demokrat Parti’nin (SDP) adayı olan Cumhurbaşkanı Milanovic, oyların yüzde 49.1’ini alırken, rakibi Hırvat Demokrat Birliği’nin (HDZ) adayı Dragan Primorac ise yüzde 19.4 oy almıştı. Ardından 12 Ocak’ta yapılan ikinci tur seçimde ise oyların yüzde 74’ten fazlasını alan Milanovic, seçimi kazanmıştı.