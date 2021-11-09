‘Mikrokozmosun Haritacısı’na Otto Hahn Madalyası

Haberin Devamı

GEÇEN yıl ortasından itibaren Max-Planck Enstitüsü’nün (MPG/Bilimsel Araştırmalara Destek İçin Max-Planck Birliği Derneği) Başkan Yardımcısı olan Blaum’a madalya ve beratı, Frankfurt’ta, St. Paul Klisesi’nde (Paulskirche) törenle takdim edildi. ‘Mikrokozmosun haritacısı’ olarak bilinen Baum’a övgü konuşması (laudasyo) Heidelberg Üniversitesi’nden nükleer fizikçi Prof. Dr. Johanna Stachel tarafından yapıldı. Alman Fizikçiler Birliği (DPG) ve Alman Kimyacılar Birliği (GDCh) tarafından fizik, kimya ve uygulamalı mühendislik bilimleri alanında üstün bilimsel çalışmaları onore etmek amacıyla verilen Max-Planck Ödülü, madalya ve beratla birlikte verilen 50 bin eurodan oluşuyor. Genç yaşına rağmen tüm dünyada ‘hassas fizik’ ve ‘ölçüm teknikleri’ alanında en üretken ve çalışmaları en fazla kaynak gösterilen bilim insanları arasında yer alan Blaum, Max-Planck Enstitüsü’nün Heidelberg’deki Çekirdek Fiziği Enstitüsü’nün direktörlüğünü de yürütüyor ve Heidelberg Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor.

Klaus Blaum’a ödülü Frankfurt Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Bilim Encümeni Ina Hartwig tarafından verildi.

CERN’DE DE ÇALIŞMIŞTI

Evrenin başlangıcı olarak kabul edilen büyük patlamanın ardından günümüzdeki maddelerin oluşumunu anlama gayreti sarf eden, ‘madde-antimadde asimetrisi’ alanında çalışan, üniversite öğretim üyesi olarak elde ettiği sonuçları akademik dünyaya aktarmaya özen gösteren Prof. Blaum’un çalışmaları, meslektaşları tarafından ‘egzotik (yabancıl) parçacıklar ve durumlar araştırmaları’ olarak tanımlanıyor. Blaum’un çalışmalarında elde ettiği bulguların kimyasal araştırmalara da önemli katkıları olduğu belirtiliyor. Parlak fikirleri ve olağanüstü yetkinlik gerektiren deneyleriyle çekirdek ve hızlandırıcı fiziği alanlarında iddialı yeni teknikler geliştiren Blaum, bir dönem de CERN’de (Avrupa Parçacık Fiziği Araştırma Merkezi) çalışmıştı.

Haberin Devamı