‘Mikrokozmosun Haritacısı’na Otto Hahn Madalyası

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rekora doymuyor Yıl sonu için flaş tahminRekora doymuyor! Yıl sonu için flaş tahmin#Kripto Para
İstanbulda hava kirliliği çok arttı Hangi ilçeler alarm veriyorİstanbul'da hava kirliliği çok arttı! Hangi ilçeler alarm veriyor?#Hava Kirliliği
Milyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık varMilyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık var#Asgari Ücret
Malatyada 2 katlı bina çöktü Açıklamalar peş peşe geliyor... Olay yerinden ilk karelerMalatya'da 2 katlı bina çöktü! Açıklamalar peş peşe geliyor... Olay yerinden ilk kareler#Malatya
Borsa İstanbul rekor tazeledi İşte en çok kazandıran sektör...Borsa İstanbul rekor tazeledi! İşte en çok kazandıran sektör...#Borsa İstanbul
Erdoğandan 3üncü santral mesajı: Nükleere karşı çıkmak ihanet değilse gaflettirErdoğan'dan 3'üncü santral mesajı: Nükleere karşı çıkmak ihanet değilse gaflettir#Cumhurbaşkanı
Akşener korucu başkanı dedi, İçişleri Bakan Yardımcısından açıklama geldi: Daha ne kadar şaşıracağızAkşener 'korucu başkanı' dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan açıklama geldi: Daha ne kadar şaşıracağız?#Muhterem İnce
Yıldırım: Recep Tayyip Erdoğan emperyal güçlerin oyunlarını bozuyorYıldırım: Recep Tayyip Erdoğan emperyal güçlerin oyunlarını bozuyor#Binali Yıldırım
Fatih Aydından kardeşi tosuncuk hakkında şok sözlerFatih Aydın'dan kardeşi 'tosuncuk' hakkında şok sözler#Çiftlik Bank
Bodrumu sevdi... Dev yat yeniden demir attı Görenler hayran kalıyorBodrum'u sevdi... Dev yat yeniden demir attı! Görenler hayran kalıyor#Bill Gates
Ortalığı karıştıracak açıklama Rusyadan savaş senaryosuna hazırlık...Ortalığı karıştıracak açıklama! Rusya'dan savaş senaryosuna hazırlık...#RUSYA
Öğrenci servisi dereye düştü, can pazarı yaşandı: Acı haberi Vali duyurduÖğrenci servisi dereye düştü, can pazarı yaşandı: Acı haberi Vali duyurdu#Öğrenci Servisi
Pazar akşamı için çarpıcı iddia Belli ki Mesut istemiyor ve Pereira gidecek...Pazar akşamı için çarpıcı iddia! "Belli ki Mesut istemiyor ve Pereira gidecek..."#Vitor Pereira
Son dakika: Şenol Güneşten Fenerbahçe açıklaması Arkadaşlar arıyor, bu aşamada...Son dakika: Şenol Güneş'ten Fenerbahçe açıklaması! "Arkadaşlar arıyor, bu aşamada..."#Fenerbahçe
Çölün ortasında dev çöplük... İçinde servet yatıyorÇölün ortasında dev çöplük... İçinde servet yatıyor!#Şili
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Mikrokozmosun Haritacısı’na Otto Hahn Madalyası

#Otto Hahn#CERN#Klaus Blaum
‘Mikrokozmosun Haritacısı’na Otto Hahn Madalyası

Almanya’nın en önemli bilim ödüllerinden ‘Otto Hahn Madalyası’, çekirdek fiziği alanında dünyanın önde gelen bilim insanlarından Prof. Dr. Klaus Blaum’a (49) verildi. Şimdiye kadar 450’den fazla bilimsel makalesi yayınlann Prof. Dr. Blaum, Max-Planck Entitüsü’nün Çekirdek (Nükleer) Fizik Bölümü’nün direktörü.

Haberin Devamı

GEÇEN yıl ortasından itibaren Max-Planck Enstitüsü’nün (MPG/Bilimsel Araştırmalara Destek İçin Max-Planck Birliği Derneği) Başkan Yardımcısı olan Blaum’a madalya ve beratı, Frankfurt’ta, St. Paul Klisesi’nde (Paulskirche) törenle takdim edildi. ‘Mikrokozmosun haritacısı’ olarak bilinen Baum’a övgü konuşması (laudasyo) Heidelberg Üniversitesi’nden nükleer fizikçi Prof. Dr. Johanna Stachel tarafından yapıldı. Alman Fizikçiler Birliği (DPG) ve Alman Kimyacılar Birliği (GDCh) tarafından fizik, kimya ve uygulamalı mühendislik bilimleri alanında üstün bilimsel çalışmaları onore etmek amacıyla verilen Max-Planck Ödülü, madalya ve beratla birlikte verilen 50 bin eurodan oluşuyor. Genç yaşına rağmen tüm dünyada ‘hassas fizik’ ve ‘ölçüm teknikleri’ alanında en üretken ve çalışmaları en fazla kaynak gösterilen bilim insanları arasında yer alan Blaum, Max-Planck Enstitüsü’nün Heidelberg’deki Çekirdek Fiziği Enstitüsü’nün direktörlüğünü de yürütüyor ve Heidelberg Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor.

‘Mikrokozmosun Haritacısı’na Otto Hahn Madalyası

Klaus Blaum’a ödülü Frankfurt Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Bilim Encümeni Ina Hartwig tarafından verildi.

CERN’DE DE ÇALIŞMIŞTI
Evrenin başlangıcı olarak kabul edilen büyük patlamanın ardından günümüzdeki maddelerin oluşumunu anlama gayreti sarf eden, ‘madde-antimadde asimetrisi’ alanında çalışan, üniversite öğretim üyesi olarak elde ettiği sonuçları akademik dünyaya aktarmaya özen gösteren Prof. Blaum’un çalışmaları, meslektaşları tarafından ‘egzotik (yabancıl) parçacıklar ve durumlar araştırmaları’ olarak tanımlanıyor. Blaum’un çalışmalarında elde ettiği bulguların kimyasal araştırmalara da önemli katkıları olduğu belirtiliyor. Parlak fikirleri ve olağanüstü yetkinlik gerektiren deneyleriyle çekirdek ve hızlandırıcı fiziği alanlarında iddialı yeni teknikler geliştiren Blaum, bir dönem de CERN’de (Avrupa Parçacık Fiziği Araştırma Merkezi) çalışmıştı.

Haberin Devamı

‘Mikrokozmosun Haritacısı’na Otto Hahn Madalyası
Adına ödül verilen Otto Hahn (1879-1968), Almanya’da radyoaktivite ve nükleer fizik alanındaki çalışmaların öncülerinden. Frankfurt doğumlu olan, 1944 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Otto Hahn, Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombasının atılmasının ardından büyük devletler tarafından sürdürülen nükleer silahlanma yarışının önde gelen muhalifleri arasında yer aldı. Otto Hahn’ın adını taşıyan ödül, iki yılda bir, doğduğu şehir olan Frankfurt’ta, Almanya’da saygın ödüller ve demokrasiyle ilgili önemli toplantılar için kullanılan Paulskirche’de düzenlenen törenle veriliyor. Frankfurt’ta Otto Hahn’ın doğduğu evin bulunduğu alanda, bilim insanının bir büstü de bulunuyor. Büstün altında yer alan açıklamalardan birinde Nobel ödüllü fizikçinin, uranyum elementinin önemli ölçüde küçük olan baryum ve kripton elementlerine ayrılmasını temsil eden ‘92 Uran + Neutron = 56 Barium + 36 Krypton’ şeklindeki ünlü formülü de yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Otto Hahn#CERN#Klaus Blaum

BAKMADAN GEÇME!

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Geredeyi ailesiyle tanıştırdı

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

#Bilge Öztürk
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte 3. doz koronavirüs aşısının yan etkileri

İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 3. doz koronavirüs aşısının yan etkileri

#Kovid Aşısı
Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

#Neco