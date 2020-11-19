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Göksel Divarcı
Haber Giriş: 19.11.2020 - 11:35 | Son Güncelleme:

Mike Tyson efsanesi geri dönüyor!

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Mike Tyson efsanesi geri dönüyor!
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Boks dünyasının efsane ismi Mike Tyson ringe geri dönüyor. Tyson, Roy Jones ile yapacağı gösteri maçıyla 15 yıl sonra ilk kez ringe çıkacak. Mike Tyson maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar....

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, Roy Jones ile 29 Kasım Pazar günü yapacağı gösteri maçıyla 15 yıl sonra ilk kez ringe çıkacak.

Mike Tyson efsanesi geri dönüyor
Son karşılaşmasına 2005'te çıkan 54 yaşındaki Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Roy Jones arasındaki müsabaka 8 raunt olacak.
Mike Tyson efsanesi geri dönüyor
Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" olmuştu.
Mike Tyson efsanesi geri dönüyor
Dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan Jones'un ise 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.
Mike Tyson efsanesi geri dönüyor
MIKE TYSON-ROY JONES MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

29 Kasım Pazar günü ABD'nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta düzenlenecek maç S Sport Plus kanalından canlı yayımlanacak.

Mike Tyson efsanesi geri dönüyor

Mike Tyson efsanesi geri dönüyor

Mike Tyson efsanesi geri dönüyor

Mike Tyson efsanesi geri dönüyor

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