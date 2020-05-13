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Avrupa
Göksel Divarcı
Haber Giriş: 13.05.2020 - 14:44,Son Güncelleme:

'Mike, 53 yaşındasın, lütfen yapma, lütfen'

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'Mike, 53 yaşındasın, lütfen yapma, lütfen'
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UFC başkanı Dana White, eski ağır siklet şampiyonu Mike Tyson’ın eğitim videosu yayınladıktan sonra “Geri döndüm” diyerek ringe adım atmamasını tavsiye ettiğini söyledi.

Mike, 53 yaşındasın, lütfen yapma, lütfen
Tyson’ın yakın arkadaşı White, geri dönüşün gerçekleştiğini görmek istemiyor. 53 yaşındaki Tyson, Kevin McBride’ye karşı yenildikten sonra 2005 yılından beri emekli.
Mike, 53 yaşındasın, lütfen yapma, lütfen
White, “Ona kavga etmemesi için yalvarıyorum. Dedim ki: ‘Harika görünüyorsun, hala patlayıcısın, açıkçası hala güçlüsün, tüm zamanların en iyilerinden birisin” diye konuştu.
Mike, 53 yaşındasın, lütfen yapma, lütfen
White, eski ağır sikletin gerekirse geri dönmesini engellemek için kendi teklifiyle adım atacağını ima etti. White, 'Sonuçta Mike’ın savaşmasını istemiyorum. Çılgınca bir şey yapmaya kalkarsa, onun yapmaması için bir şey bulmam gerekebilir. Tyson’ın planladığı şeyden emin değil, ama hayır ve para toplamak için gerçek boksörlere karşı katılma senaryosu tartışılıyor. Ancak gösterilerin tam bir geri dönüşe yol açmasından korkan birçok kişi' var dedi.
Mike, 53 yaşındasın, lütfen yapma, lütfen

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