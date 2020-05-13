'Mike, 53 yaşındasın, lütfen yapma, lütfen'

Tyson’ın yakın arkadaşı White, geri dönüşün gerçekleştiğini görmek istemiyor. 53 yaşındaki Tyson, Kevin McBride’ye karşı yenildikten sonra 2005 yılından beri emekli. White, “Ona kavga etmemesi için yalvarıyorum. Dedim ki: ‘Harika görünüyorsun, hala patlayıcısın, açıkçası hala güçlüsün, tüm zamanların en iyilerinden birisin” diye konuştu. White, eski ağır sikletin gerekirse geri dönmesini engellemek için kendi teklifiyle adım atacağını ima etti. White, 'Sonuçta Mike’ın savaşmasını istemiyorum. Çılgınca bir şey yapmaya kalkarsa, onun yapmaması için bir şey bulmam gerekebilir. Tyson’ın planladığı şeyden emin değil, ama hayır ve para toplamak için gerçek boksörlere karşı katılma senaryosu tartışılıyor. Ancak gösterilerin tam bir geri dönüşe yol açmasından korkan birçok kişi' var dedi.