Michy Batshuayi, 3 büyüklerden servet kazandı

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Uzun yıllardır Türkiye'de forma giyen Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'nin, Galatasaray macerası kısa sürdü. Sarı-kırmızılılar, Batshuayi'nin Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olduğunu açıkladı.

Yaz transfer döneminde 1 Temmuz 2024 tarihinde takıma katılan 31 yaşındaki futbolcu, 217 gün sonra ayrıldı. Batshuayi, Türkiye'de Galatasaray'dan önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giymişti.

31 yaşındaki futbolcu, ayrıca 3 büyüklerde oynayan ilk yabancı futbolcu olarak tarihe geçti.

3.5 SEZONDA 15 MİLYON EUROYU GEÇEN MAAŞ ALDI



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Yıldız isim, 3.5 sezonluk Türkiye kariyerinde ise dev bir gelirin sahibi oldu. Batshuayi, 2021-2022 sezonunda formasını giydiği Beşiktaş'tan 3 milyon 165 bin euro maaş kazandı.

Forvet oyuncusu, daha sonra transfer olduğu Fenerbahçe'de ise 2 sezon boyuncu toplamda 6 milyon euroluk gelirin sahibi oldu. Batshuayi, son olarak Galatasaray'da ise 3 milyon euro imza parası ve 3 milyon euro maaş aldı. Golcü futbolcu, toplamda 15 milyon 165 bin euroluk maaşı cebine koydu.

TÜRKİYE KARİYERİ

Batshuayi, Türkiye kariyerinde formasını giydiği ilk takım olan Beşiktaş'ta 42 maça çıktı. Yıldız isim, bu maçlarda 14 gol ve 5 asistle mücadele etti. Tecrübeli futbolcu, 2 sezon boyunca formasını giydiği Fenerbahçe'nin formasını ise 75 kez giydi. Batshuayi, bu maçlarda 44 gol ve 5 asistle oynadı.

Son olarak Galatasaray'da oynayan Batshuayi, sarı-kırmızılı formayı 30 kez terletti. Forvet oyuncusu, bu maçlarda 7 gol ve 2 asist kaydetti.