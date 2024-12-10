Michael Schumacher ailesine şantaj davası başladı

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DAVADA Schumacher’in eski koruması Marcus F. ve şantajı gerçekleştiren ana sanık Yılmaz T. ile oğlu Daniel L. hakim karşısına çıktı. Ana şüpheli olan ve tutuklu bulunan Yılmaz T., “ağır şantaj girişimi” ile suçlanıyor. Diğer iki sanık ise bu suça yardım etmekle itham ediliyor İddianameye göre, sanıklar Schumacher ailesinden 15 milyon Euro talep etti. Talep karşılanmadığı takdirde, aileye ait özel fotoğraf ve videoların Darknet’te yayımlanacağı tehdidinde bulundular. Schumacher ailesi, Michael Schumacher’in 2013’te geçirdiği kayak kazasında ağır kafa travması geçirmesinden bu yana özel hayatını titizlikle koruyor. Aileye ait neredeyse hiçbir özel fotoğraf veya video bulunmuyor.

15 MİLYON EURO’LUK ŞANTAJ

Yardım ve yataklıkla suçlanan sanıklardan biri, Wuppertal yakınlarındaki Wülfrath’ta yaşayan 53 yaşındaki güvenlik görevlisi Marcus F. Bu kişi, Schumacher ailesi için çalışırken özel fotoğraf ve video dosyalarının kopyalarını çalmakla suçlanıyor. Ana zanlı Yılmaz T. ise bu görüntüleri şantaj malzemesi olarak kullanmak için Schumacher ailesiyle İsviçre’de iletişime geçti ve 15 milyon Euro talep etti. İddianameye göre bu girişimde oğlu 30 yaşındaki oğlu Daniel de ona yardımcı oldu.

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SAVCILIK 4 YIL CEZA İSTİYOR

Ana sanığın daha önce sabıka kaydı olduğu ve tutuklandığı sırada şartlı tahliye altında bulunduğu belirtildi. Savcılık, sanık için en fazla dört yıl hapis cezası talep ediyor. Daha ağır bir ceza talep edilmesi durumunda, davanın yerel mahkeme yerine eyalet mahkemesinde görüleceği kaydedildi. Dava, Noel’den bir gün önceye kadar devam edecek ve kararın yeni yılda açıklanması bekleniyor. Mahkeme toplamda beş duruşma günü planladı.