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HABERLERAvrupa Haberleri

Michael Jordan’ın giydiği spor ayakkabılar rekor fiyata satıldı

#Nike Air Yeezy 1 Prototypes#Kanye West#Michael Jordan
Michael Jordan’ın giydiği spor ayakkabılar rekor fiyata satıldı

ABD'li basketbolcu Michael Jordan'ın 1984 yılında Chicago Bulls ile ilk sezonunda bir çift spor ayakkabı rekor fiyata satıldı. 1,47 milyon dolara yaklaşık 14 milyon 403 bin lira) alıcı bulan ayakkabı, herhangi bir spor dalında giyilen ayakkabılar için şimdiye kadar ödenen en yüksek fiyatı alarak tarihe geçti.

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Michael Jordan’ın giydiği spor ayakkabılar rekor fiyata satıldı

ABD'li basketbol yıldızı Michael Jordan'ın giydiği bir çift spor ayakkabı, açık artırmada 1,47 milyon dolara (yaklaşık 14 milyon 403 bin lira) satılarak rekor kırdı.
Michael Jordan’ın giydiği spor ayakkabılar rekor fiyata satıldı
Kırmızı ve beyaz Nike Air Ships model ayakkabıyı Jordan, 1984'te Chicago Bulls ile ilk sezonunda giymişti. Aynı yıl Jordan ve Nike birlikte işbirliği yapmış ve ortaklık uzun bir süre devam etmişti.
Michael Jordan’ın giydiği spor ayakkabılar rekor fiyata satıldı

Bununla birlikte ayakkabıya ödenen devasa rakam, herhangi bir spor dalında giyilen ayakkabılar için şimdiye kadar ödenen en yüksek fiyat olarak tarihe geçti.
Michael Jordan’ın giydiği spor ayakkabılar rekor fiyata satıldı
Jordan, birçok kişi tarafından basketbol tarihinin en iyi oyuncusu olarak kabul görüyor. Kariyerinin çoğunu Chicago Bulls ile geçiren şutör guard, küresel bir ikon haline geldi ve NBA'in dünya çapındaki profilinin yükselmesine yardımcı oldu.
Michael Jordan’ın giydiği spor ayakkabılar rekor fiyata satıldı
2003 yılında emekli olan Jordan, aynı zamanda NBA tarihinin ilk milyarder oyuncusu oldu.
Michael Jordan’ın giydiği spor ayakkabılar rekor fiyata satıldı

Sotheby'den Brahm Wachter Las Vegas'ta düzenlenen müzayededen sonra, "Jordan Nike Air Ships için bu rekor kıran sonuç, Michael Jordan ve Air Jordan serisinin spor ayakkabı pazarının zirvesindeki yerini teyit ediyor" dedi.
Michael Jordan’ın giydiği spor ayakkabılar rekor fiyata satıldı
Öte yandan, imzalı spor ayakkabılar, ünlü bir koleksiyoncu olan Nick Fiorella tarafından satın alındı. Açık artırmadan önce, 1 milyon ile 1,5 milyon dolar arasında bir fiyata satılacağı tahmin ediliyordu.
Michael Jordan’ın giydiği spor ayakkabılar rekor fiyata satıldı
Ancak, Jordan'ın ayakkabıları şimdiye kadar satılan en pahalı spor ayakkabı değil.
Michael Jordan’ın giydiği spor ayakkabılar rekor fiyata satıldı

Bu rekor, Nisan ayında özel bir satışla "Nike Air Yeezy 1 Prototypes"ından 1, 8 milyon dolar kazanan rapçi Kanye West'e ait.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nike Air Yeezy 1 Prototypes#Kanye West#Michael Jordan

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