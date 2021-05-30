MHP’li Aydın, ‘Solingen Faciası Anı Evi’ni ziyaret etti

AYDIN, Solingen’de 29 Mayıs 1993’te yaşanan neonazi ırkçı kundaklama sonucunda aynı aileden 4’ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği facianın 28’inci yılı dolayısıyla Ulus Meydanı’nda açılan sergiyi ziyareti sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Kamil Aydın, Avrupa’da özellikle Almanya ve Fransa gibi ülkelerde baş gösteren özellikle Türklük karşıtı ırkçı eylemlere dikkati çekti. Son yıllarda Avrupa ülkelerinde yükselen İslam ve Türk karşıtlığının gün geçtikçe şiddet eylemlerine dönüştüğünün altını çizen Aydın, “Avrupa ülkelerinin bugün dahi 28 yıl önceki vahşeti yaratan şartları üretmeye devam ettiği, ülkelerinde bulunan Türk ve Müslümanların can güvenliğini tehlikeye atacak adımlar attığı” değerlendirmesinde bulundu. Avrupa Parlamentosu’nun raporuna atıfta bulunan Aydın, sözde insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü savunan Avrupa ülkelerinin, kendi coğrafyasında yaşanan ırkçılığa el altından destek verdiğini, ırkçı saldırıların korkunç boyutlara ulaştığını, saldırılan camilerin ve ırkçı saldırganların birçoğunun kimliğinin dahi belirlenemediğini, bir kısmının da yargılanmadan serbest bırakıldığını dile getirdi. MEVLÜDE GENÇ’LE GÖRÜŞTÜ

Aydın, sergide bulunan hatıra defterine şunları yazdı: “Bugün 29 Mayıs, bir yanımız hazan bir yanımız bahar; yani bir yandan hüzün yaşarken, diğer yandan sevincimizi idrak ediyoruz. Çünkü bundan 568 yıl önce ecdadımız Fatih Sultan Mehmet, Peygamber özlemini gerçekleştirip onun övgüsüne layık olurcasına İstanbul’u fethetmiş, öte yandan yine 28 yıl önce Almanya’nın Solingen kentinde neonazilerce bir Türk konutu ateşe verilerek 5 masum yavrumuz katledilmişti. Bugün burada YTB’nin tarihi unutturmama adına açmış olduğu bu sergide duygusal anlar yaşadık. Rabbim bir daha bu acıları bize yaşatmasın inşallah. Genç ailesine ve aziz milletimize bir kez daha baş sağlığı diliyor ve bugünü milletimizin hafızasında canlı tutulmasına vesile olan başkanlığımıza şükranlarımı sunuyorum.”

Kamil Aydın, saldırıda çocuklarını ve torunlarını kaybeden Mevlüde Genç ile de görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin selamlarını ileten Aydın, MHP camiasının başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini aktardı, dünyanın neresinde olursa olsun MHP’nin tüm varlığıyla soydaşların yanında olduğunu bildirdi.