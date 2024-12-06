Mezopotamya’dan günümüze turşu!

Haberin Devamı

ŞEF Özden Kılıç, etkinlik sırasında çocuklara turşunun tarihsel gelişimini anlattı: “Mezopotamya’daki ilk uygarlıklar, tarımın gelişmesiyle birlikte ürettikleri fazla gıdaları uzun süre saklama ihtiyacı duydular. Bu noktada turşu yapımı devreye girdi. O dönemlerde sebze ve meyvelerin uzun süre korunması için tuzlu su ve sirke kullanılarak saklama yöntemi geliştirildi.” Atölyede çocuklar, turşu yapımında kullanılacak lahana, havuç, salatalık ve sarımsak gibi malzemeleri hep birlikte doğrayarak, herkes kendi kavanozunu oluşturdu. Etkinlikte şef Özden Kılıç’ı, Yemek Kültürü Derneği’nin sekreteri Serpil Uğurlu ve kurucu üyesi Adalet Günel destekledi. Etkinlik sonunda YEK Akademi Eğitim Kurumu’ndan Levent Karadağ, çocuklara katılım sertifikalarını verip onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Sağlıklı beslenmenin önemini vurgulayan şef Özden, ilerleyen dönemde yoğurt ve sirke yapımı kurslarının da düzenleneceğini belirterek çocukları sevindirdi. YEK Akademi Eğitim Kurumu ve Türk Yemek Kültürü Derneği’nin etkinliklerini sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

YEK Akademi Eğitim Kurumu ve Türk Yemek Kültürü derneği çocuklar için “Turşu Yapım Atölyesi” düzenlediler