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Mezbahaları kapatın!

Güncelleme Tarihi:

#Mezbaha#Almanya #AVRUPADAN HABERLER
Mezbahaları kapatın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 10:09

Köln’de tarihi Dom Katedrali önünde yüzlerce hayvan hakları aktivisti ‘Mezbahalar kapatın!’ sloganıyla hayvanların sömürülmesine ve öldürülmesine son verilmesi çağrısında bulundu. Aktivistler hayvanların öldürülmesini protesto ederken, mezbahaların kapatılmasını istediler.

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HAYVAN Hakları İzleme Komitesi (ARIWA) ve Hayvanları Koruma Örgütü (PETA) gönüllüleri öncülüğünde dün düzenlenen gösteriye çok sayıda vegan tarzı yaşam taraftarları da katkı sağladı. Dom Katedrali önünde düzenlenen ve polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alınan mitingde yapılan konuşmalarda, “Hayvanları rahat bırakalım! Mezbahaları kapatalım!” çağrısında bulunuldu. Çeşitli örneklerin verildiği konuşmalarda, yalnız hayvan kürkü ve derilerinin değil taklitlerinin dahi giyilmemesi de talep edildi. Gösteriye katılan aktivistler ellerinde “Hayvan kesimlerini kademeli bitirin!”, “Her hayvan yaşamak ister”, “Kesimhanelerin kapatılması için vicdanlı davran”, “Mezbahalar kapansın”, “İklim için Hayvanlar,” “Onlar acıyı korkuyu üzüntüyü hissederler”, “Hayvanlar kölelerimiz oldu, bizler düşünmeyi sevmiyoruz” yazılı dövizler taşındı. Köln’deki gösteri olaysız sona ererken, ARIWA öncülüğünde 21 Eylül’de Aşağı Saksonya’ya bağlı Lohne kentinde protesto gösterisi düzenleneceği de açıklandı.

Haberin Devamı

Mezbahaları kapatın

Mezbahaları kapatın

Mezbahaları kapatın

Mezbahaları kapatın

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#Mezbaha#Almanya#AVRUPADAN HABERLER

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