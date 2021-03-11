Mezbahada korona alarmı

430 personeli bulunan tesiste vakaların tamamının kesimhane bölümünde görüldüğü, üçünün İngiltere mutasyonlu olduğu bildirildi. Çok sayıda Türkiye kökenli çalışanı bulunan mezbahanın geçici olarak kapatıldığı, virüse yakalananlarla irtibat halinde olanların da ayrıca karantina altına alındığı duyuruldu. Konuyla ilgili açıklama yapan şirket sözcüsü, korona vakalarının nasıl ve nereden kaynaklandığını bilmediklerini söyledi. Bölge sağlık dairesinden yapılan açıklamada ise testlerin devam ettiği, vaka sayısının artmasından endişe duyulduğu belirtildi. Vion Beef Grubu’na bağlı şirketin başka bir tesisinde, geçen ocak ayı içinde 23 kişide virüs tespit edilmişti. Almanya’daki ilk büyük kitlesel vakalar yine kesimhanelerde yaşanmıştı.