Mezbaha skandalı sonra gözler et sektörüne çevrildi

FEDERAL Çalışma Bakanı Hubertus Heil yaptığı açıklamada mezbahadaki ihmallere yönelik sivil hukuk alanında yasal yaptırımların olup olmadığının incelenmesi gerektiğine işaret etti. Bakan Heil, yaşanan skandallar nedeniyle ciddi sağlık maliyetlerin doğduğunu ve bunun şirket tarafından karşılanması gerektiği mesajını da verdi.

Heil, “Benim beklentim oluşan büyük zararın sınırlanması için şirketin hareketi geçmesi yönünde” dedi. Bölgede 7 bin kişinin karantinaya alınması, yuvaların ve okulların kapanması çevrede ciddi maddi zarara yol açtı. Şirketin bu zararı karışlayıp karşılamayacağı bilinmezken, Bakan Heil yargı yolunun açık olup olmadığının incelenmesi gerektiğini belirtti.

SİSTEM DEĞİŞMELİ

Federal Tarım Bakanı Julia Klöckner de mezbahaların şimdiki durumunu eleştirdi. Bakan Klöckner, iyileştirme yönünde neler yapılabileceğini araştırdıklarını söyledi. Yeşiller Partisi sözcüleri ise yaşanan skandaldan sonra tarım ve et sektörünün çalışma sisteminin baştan sona değişmesine vurgu yaptı.

Yeşiller Eş Genel Başkanı Annalena Baerbock “Ucuz et için çiftçiler, işçiler ve hayvanlar yüksek bedel ödüyorlar. Mezbahalar daha güvenli hale getirilmeli” dedi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Norbert Walter Borjans ise “Et sektörü çalışanları tedarik zincirinin bir parçası olarak görülüyor. Sektörde adaletli ücret ve vergi sistemi işlemeli” sözleriyle sektörde çalışanların ağır koşullar altında olduğuna işaret etti. Almanya’da kesim ve et işleme konusunda büyük şirketler genellikle taşeron firmalar kullanıyor. 1 Ocak 2021 yılından itibaren taşeron sisteminin sektörden çıkarılması hedefleniliyor.