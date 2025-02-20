Mezar taşlarına yapıştırılan QR kodlarla ilgili soruşturma!

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QR kodlarının yapıştırıldığı termo etiketlerin sökülmesi sırasında bazı mezar taşları zarar gördü. Bu nedenle, polis, mezar bakım firması hakkında “malzeme hasarı” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Yetkililer, firmadan şikayetçi olunup olunmayacağını ve cezai işlem uygulanıp uygulanmayacağını araştırıyor. QR kodlarının sökülmesi sırasında oluşan toplam hasarın 6 haneli bir rakama ulaştığı tahmin ediliyor.

ÖZEL İZİN GEREKİYOR

Münih Sağlık Dairesi sözcüsü, olayın ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, şehir mezarlık idaresinin QR kodlarının yapıştırılmasından haberi olmadığını belirtti. Sözcü, “Bu tür bir uygulama için hiçbir izin başvurusu yapılmadı” dedi. Mezar taşlarına QR kodu yerleştirilmesinin, dijital bir anma yöntemi olduğunu ve yalnızca yakınların izniyle yapılabileceğini vurguladı. SFM sözcüsü, 2014 yılından bu yana mezar taşlarına QR kodu yerleştirilmesine izin verildiğini, ancak bu kodların içeriğinin mezarlık bürosu tarafından incelenip onaylanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Münih’teki şehir mezarlıklarında çalışmak isteyen firmaların bu tür uygulamalar için özel izin alması gerekiyor.