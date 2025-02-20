×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Mezar taşlarına yapıştırılan QR kodlarla ilgili soruşturma!

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Mezar Taşı#AVRUPADAN HABERLER
Mezar taşlarına yapıştırılan QR kodlarla ilgili soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 10:28

Münih’teki üç mezarlıkta yaklaşık 1000 mezar taşına yapıştırılan gizemli QR kodlarının sırrı çözüldü. Polis, bu kodların bir mezar bakım firması tarafından yapıştırıldığını açıkladı. Ancak, bu kodların yerleştirilmesi için mezarların sahiplerinden izin alınıp alınmadığı henüz netlik kazanmadı. Münih Polisi, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

Haberin Devamı

QR kodlarının yapıştırıldığı termo etiketlerin sökülmesi sırasında bazı mezar taşları zarar gördü. Bu nedenle, polis, mezar bakım firması hakkında “malzeme hasarı” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Yetkililer, firmadan şikayetçi olunup olunmayacağını ve cezai işlem uygulanıp uygulanmayacağını araştırıyor. QR kodlarının sökülmesi sırasında oluşan toplam hasarın 6 haneli bir rakama ulaştığı tahmin ediliyor.

ÖZEL İZİN GEREKİYOR
Münih Sağlık Dairesi sözcüsü, olayın ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, şehir mezarlık idaresinin QR kodlarının yapıştırılmasından haberi olmadığını belirtti. Sözcü, “Bu tür bir uygulama için hiçbir izin başvurusu yapılmadı” dedi. Mezar taşlarına QR kodu yerleştirilmesinin, dijital bir anma yöntemi olduğunu ve yalnızca yakınların izniyle yapılabileceğini vurguladı. SFM sözcüsü, 2014 yılından bu yana mezar taşlarına QR kodu yerleştirilmesine izin verildiğini, ancak bu kodların içeriğinin mezarlık bürosu tarafından incelenip onaylanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Münih’teki şehir mezarlıklarında çalışmak isteyen firmaların bu tür uygulamalar için özel izin alması gerekiyor.

Mezar taşlarına yapıştırılan QR kodlarla ilgili soruşturma


Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#Mezar Taşı#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!