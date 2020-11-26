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Avrupa
Göksel Divarcı
Haber Giriş: 26.11.2020 - 12:42 | Son Güncelleme:

Mezar taşına o sözler yazılacak

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Mezar taşına o sözler yazılacak
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Futbolun efsane ismi Maradona dün hayatını kaybetti. Ülkesi Arjantin'de binlerce vatandaş sokaklara dökülerek Maradona'nın hatırasına sloganlar attı. Büyük efsanenin mezar taşına ise vasiyet ettiği üzere kendi sözlerinin yazılacağı öğrenildi...

Mezar taşına o sözler yazılacak
Geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı geçiren Diego Armando Maradona kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetti.
Mezar taşına o sözler yazılacak
Maradona'nın hayatını kaybettiği ev ile doğduğu ve gençliğini geçirdiği evlerin çevresi, başta Maradona'nın yıldızının parladığı Boca Juniors futbol takımının La Bombonera ismiyle bilinen stadyumu olmak üzere Arjantin'deki birçok stadyum ve Buenos Aires'in merkezi hem gözyaşı döken hem de Maradona için sloganlar atan halk ile doldu.
Mezar taşına o sözler yazılacak
HÜKÜMET 3 GÜN YAS İLAN ETTİ

Arjantin'de hükümet, Maradona'nın ölümü dolayısıyla ülkede 3 gün ulusal yas ilan etti. Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Maradona'nın naaşının Devlet Başkanlığı Binası Casa Rosada'ya getirileceğini ve cenaze merasiminin burada yapılacağını belirtti. Yerel basın, halka açık yapılacak merasime yaklaşık bir milyon kişinin katılmasının beklendiğini yazdı.

MEZAR TAŞINA VASİYET ETTİĞİ GİBİ ''FUTBOL TOPUNA TEŞEKKÜRLER'' YAZILACAK

Mezar taşına o sözler yazılacak
Maradona, 2005 yılında verdiği demeçte kendisine yöneltilen 'Ölüm günü geldiğinde kendine ne söylerdin?' sorusuna şu cevabı vermişti;

''Futbol oynadığım için teşekkürler Tanrım. Futbol oynatarak bana neşeyi,özgürlüğü verdin. Ellerimle gökyüzüne dokunmak gibiydi. Hepsi futbol oynamak sayesindeydi. Mezar taşıma 'Futbol topuna teşekkürler' yazılmasını isterim.''

Mezar taşına o sözler yazılacak
Ve Maradona'ın ölmeden önce dilediği gerçek olacak. Mezar taşına 'Futbol topuna teşekkürler' yazılacak.
Mezar taşına o sözler yazılacak
İngiliz basını, Buenos Aires'in kuzeyindeki San Andres'teki evinde kalan Maradona'nın vefat anı öncesinde yaşadıklarını duyurdu. Arjantinli efsanenin, bakıcısına kendisini iyi hissetmediğini ve öğle yemeğini erken yemek istediğini söylediği belirtildi.
Mezar taşına o sözler yazılacak
Yemeğin ardından uykuya geçen Maradona'nın durumundan bakıcısının şüphelendiği ambulans çağırdığı kaydedildi.

Yerel saate göre 15.00'te tam 9 ambulansın Maradona'nın evine gittiği ancak efsane ismin hayatını daha öncesinde kaybettiği bilgisi verildi. Sağlık görevlilerin tüm çabalarına rağmen Maradona'nın hayata döndürülemediği vurgulandı. Maradona'nın ölümüyle ilgili henüz şüpheli bir şey olmasa da eyalet savcılarının rutin bir soruşturma başlattığı öğrenildi.

Mezar taşına o sözler yazılacak

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