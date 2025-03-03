Meydanlar Trump’a karşı doldu

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Başkent Roma’daki Apostoli Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişinin gösterisi, Ukrayna, İtalya ve Avrupa Birliği (AB) marşlarının çalınmasıyla başladı. Gösteride yapılan konuşmalarda Ukraynalılar, Trump ile Zelenski arasında geçen tartışmaya işaret ederek, cuma günü izledikleri görüntülerin Kremlin’den değil en önemli müttefikleri ABD’nin başkentinden gelmesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti. Göstericiler, İtalya’ya Ukrayna’ya verdikleri destekten ötürü teşekkür ederken, ülkeleri için adil bir barış istediklerini kaydetti.

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Ukrayna ve AB bayraklarının açıldığı gösteride bazı protestocular, Rusya’nın ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘saldırgan’ olduğunu belirten dövizler açtı. Roma’daki gösteriye İtalyan parlamentosunda temsil edilen muhalefet bloğunda yer alan bazı siyasi partiler de destek verdi. Bu arada, Milano ve Torino gibi kentlerde de çok sayıda Ukraynalı ülkelerine destek amaçlı gösterilerde bir araya geldi.