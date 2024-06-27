Mevsimlik Oyuncular büyük coşkuyla perdeyi kapadı!

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TİYATRO Haftası, izleyicilerden büyük ilgi gördü ve unutulmaz anlara sahne oldu. Mevsimlik Oyuncular, Eda Çatalçam ve Fatih Dönmez’in eğitmenliğinde, 2020 yılında yetişkinlere yönelik bir oyunculuk kursu olarak kuruldu. Tiyatro aracılığıyla nefes almak, eğlenmek, birlikte üretmek ve kendini ifade etmek isteyen herkesin buluştuğu bu atölye, bu yıl bir ilki gerçekleştirerek dopdolu bir programla izleyicilerle buluştu. Mevsimlik Oyuncular Tiyatro Haftası 18-22 Haziran tarihleri arasında düzenlendi. Etkinlik, Londra’nın 16 Northwold Rd, London N16 7HR adresindeki The Tower Theatre’da gerçekleşti. Beş gün boyunca üç farklı oyun, bir stand-up gösterisi ve bir söyleşiyle tiyatro severlere unutulmaz anlar yaşattı.



Eda Çatalçam, “Bizim için bir ilk olan Tiyatro Haftası hakikaten umduğumuzdan çok daha dolu dolu ve verimli geçti. Emeği geçen herkese ve yalnız bırakmayan izleyicilere ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz. Bizim için özellikle hiç Türkçe tiyatroya gitme şansı olmamış ya da gidememiş genç izleyiciyle buluşmak çok kıymetliydi. 10. sınıf öğrencilerine özel olarak oynadığımız oyunlar, ‘Tırsıks’ gibi gençlerden oluşan dans gurubuyla izledikleri ‘Kumpanya’ oyunundan sonra tiyatro haftamızın coşkulu bir biçimde kapanışını yapmak bizler için her şeyin ötesindeydi. ‘Askıda Bilet’ uygulaması sayesinde pek çok tiyatroseverle de buluşma şansını yakaladık. Umarız ‘Çünkü masallar sınır bilmez ve herkes için tiyatro’ sloganları için çıktığımız yolculuk sonrasında katılan herkesin hafızasında hoş bir anı olarak kalabilmiştir.Bu yolculukta bizleri yalnız bırakmayan Stonna, Dünyada Kitap, Abs Transport, Robin Food, TB Mag ve Lena Social Club’a buradan tekrar teşekkür etmek isterim” dedi.