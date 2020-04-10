Mevsimlik işçiler geldi, çiftçilerin yüzü güldü

TARLALARDA çalışmak üzere Romanya’dan mevsimlik işçilerin gelmesine izin verildi. İlk işçi kafilesi iki uçakla Almanya’ya ulaştı. Romanyalı işçilerin Berlin Schönefeld Havaalanı’na inmesi, tarım işletmelerinin ve çiftçilerin yüzünü güldürdü. Peş peşe gelen iki uçaktan 530 işçi indi. İşçiler, Brandenburg Eyaleti sınırları içindeki tarlalarda çalışacak. Berlin’in ardından mevsimlik işçileri taşıyan uçaklar Düsseldorf ve Hamburg havaalanlarına da iniş yaptı.

Gelen işçilerin muayeneleri ise havaalanlarında yapıldı. İşçiler bir süre karantinada tutulacak. Uçakları Federal Tarım Birliği organize etti. Tarım Birliği gelen işçileri otobüslerle havaalanlarından taşımayı da üstlendi. Nisan ayı içinde yaklaşık 20 bin mevsimlik işçinin Romanya’dan gelmesi bekleniliyor. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer (CSU) ve Federal Tarım Bakanı Julia Klöckner (CDU) geçen hafta yaptıkları görüşmede 80 bin kadar mevsimlik işçinin ülkeye gelmesi konusunda anlaşmışlardı. Federal Tarım Birliği Başkanı Joachim Rukwied, mevsimlik işçilerin gelmesiyle tarım işletme sahipleri ile çiftçilerin rahatladığını söyledi.