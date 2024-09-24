Mevlüt’e can Almanya’dan

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HAMİDE (22) ve Fatih (24) Karataş çifti, iki aylıkken Mevlüt Akif’i ateş şikâyetiyle hastaneye götürdü. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde lösemi tanısı konulan ve kemoterapi tedavisine başlanan bebeğe, rahatsızlığının ilerlemesi üzerine kök hücre nakli yapılmasına karar verildi. Anne, baba ve yakın akrabaların uyumlu olmaması nedeniyle İstanbul Üniversitesi Kemik İliği Bankasına yapılan başvuruyla Almanya’dan uygun kök hücre bulundu. Yaklaşık 3 hafta önce kök hücre nakli yapılan Mevlüt Akif, sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Anne Hamide Karataş, oğlunun yaklaşık bir yıldır tedavi gördüğünü anlatarak, “Naklimiz yurt dışından oldu. Nakil veren kişiye çok teşekkür ederim. Oğlumuza ‘can’ oldu. Allah razı olsun herkesten. Tedavi süreci iyi geçti. ‘Sabrın sonu selamettir’ dediler. Sabrettik, iyi oldu oğlum” dedi.

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