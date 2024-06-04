Mevlüde Genç Ödülü, Margot’a

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ALMANYA’da ‘Bilge Ana’ olarak bilinen Mevlüde Genç, 30 Ekim 2022’de 80 yaşında hayatını kaybetti. 29 Mayıs 1993’te Solingen’de kundaklanan evlerinde 2 kızını, 2 torununu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç, yıllarca facianın acısını yaşamasına rağmen sürekli itidalli mesajlar vermiş ve birçok ödüle layık görülmüştü. 1996’da Federal Liyakat Nişanı ile ödüllendirilen Mevlüde Genç, 2003’te Friedrich-Ebert-Vakfı’nın Alman-Türk Kültür Haftalarında Dostluk Ödülü’ne ve 2015’te de Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Liyakat Nişanı’na layık görülmüştü. Mevlüde Genç’in ölümünün ardından da Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyalet hükümeti tarafından her yıl ırkçılıkla mücadele eden kişi veya kurumlara ‘Mevlüde Genç Madalyası’ veriliyor. Bu yıl ‘Mevlüde Genç Ödülü’nü, 102 yaşındaki Yahudi kökenli Margot Friedlaender aldı.



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TORUNU DA KATILDI

Nazi döneminde Theresienstadt toplama kamplarından sağ olarak kurtulup ABD’ye sığınan ve 88 yaşındayken 2010 yılında doğup çocukluğunu ve gençliğinin bir bölümünü geçirdiği Berlin’e yerleşen Margot Friedlaender, ırkçılığa, aşırı sağcılığa ve Yahudi karşıtlığına karşı mücadeleye yaptığı özel katkılar ile yeni nesillere yıllardır barış ve sevgi çağrısında bulunduğu gerekçesiyle ödüle layık görüldü. 10 bin Euro değerindeki ödül ve madalya, Margot Freidlaender’e Başkent Berlin’deki Bode Müzesi’nde düzenlenen törende KRV Başbakanı Hendrik Wüst tarafından verildi. Ödül törenine Mevlüde Genç’in gelini Türkan Genç ile torunu Can Genç’in yanı sıra bazı politikacılar ve özel davetliler de katıldı.



DURMAK BİLMEDEN...

Wüst, törende yaptığı konuşmada, 2018 yılından beri verilen bu ödülü, çektiği tüm acılara rağmen her zaman barış, sevgi ve hoşgörü mesajı veren Mevlüde Genç anısına aynı yönde durmak, yorulmak bilmeden yıllardır çaba gösteren Margot Freidlaender’in hak ettiğinin altını çizdi. Wüst, anne ve babası ile erkek kardeşini Nazilerin toplama kamplarında kaybeden Friedlender’in de çektiği tüm acılara rağmen Almanya’nın çeşitli kesimlerinde okulları ziyaret ederek o dönemde yaşananları ve yaşadıklarını anlatarak genç nesillere sevgi, barış ve hoşgörü aşıladığını vurguladı.



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‘ÇABA GÖSTERMELİYİZ’

Böyle bir ödüle layık görüldüğüne çok sevindiğini belirten Margot Friedlaender de Mevlüde Genç’in kavgadan, dövüşten, nefretten ve kinden uzak duran, sevgi, barış ve hoşgörü saçan bir anne olduğunu hatırlattı. Ve “İnsan olmak önemli. Bir daha öyle şeylerin yaşanmaması için çaba göstermeliyiz. Hepimiz insanız, birbirimizden farkımız yok. Dinimiz, ulusumuz, milliyetimiz, dilimiz ne olursa olsun, hepimiz eşitiz. Hepimiz insanız. İnsan olalım” dedi.

29 Mayıs 1993’te Almanya’nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde Gürsün İnce, Hatice, Hülya ve Saime Genç ile Gülistan Öztürk hayatını kaybetmişti.