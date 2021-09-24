‘Mevlana’ya gelen seçimi kazanıyor’

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MODARATÖRLÜĞÜNÜ TIAD eski başkanı Avukat Emre Hızlı’nın üstlendiği programda konuşan Nürnberg’in tanınmış iş insanlarından Ahmet Can, “Bugünkü etkinliğe sponsor olmak ve mutfağımızdan leziz yemeklerle sizleri memnun kılmak, eşim, ben ve hatta Mevlana Restaurant’ın tüm ekibi için bir onurdur” dedi.