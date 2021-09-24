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HABERLERAvrupa Haberleri

‘Mevlana’ya gelen seçimi kazanıyor’

#CSU#Sebastian Brehm#Mevlana Restoran
‘Mevlana’ya gelen seçimi kazanıyor’

Almanya’da 26 Eylül 2021 tarihinde düzenlenecek seçimlere az bir zaman kala adaylar seçim çalışmasına hız verdi. CSU milletvekili adayı Sebastian Brehm, Mevlana Restoran sahibi Ahmet Can’ın sponsorluğu ve ev sahipliğinde Türk Toplumu ile bir araya geldi.

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MODARATÖRLÜĞÜNÜ TIAD eski başkanı Avukat Emre Hızlı’nın üstlendiği programda konuşan Nürnberg’in tanınmış iş insanlarından Ahmet Can, “Bugünkü etkinliğe sponsor olmak ve mutfağımızdan leziz yemeklerle sizleri memnun kılmak, eşim, ben ve hatta Mevlana Restaurant’ın tüm ekibi için bir onurdur” dedi.

‘Mevlana’ya gelen seçimi kazanıyor’
‘SEÇMEN İSTİKRARA OY VERECEK’
CSU’lu milletvekili adayı Sebastian Brehm de, “Bir gelenek haline gelen Mevlana seçim programlarına katılan her aday hep kazanıyor. Seçime üç gün kala ben de gelmek zorunda kaldım. Bizim de bu seçimden zaferle çıkacağımızı umuyorum. Bu seçimle beraber Almanya’yı büyük bir değişimin beklediğini düşünüyorum. Son zamanlarda anketler diğer partileri önde gibi gösterseler de ben pazar günü seçmenin istikrara oy vereceğine inanıyor ve anketlerin aksine bir sonuç çıkacağını düşünüyorum” dedi.
‘Mevlana’ya gelen seçimi kazanıyor’
400 MİLYAR YARDIM YAPILDI
Hükümetin pandemi döneminde yaptığı ve yapmaya çalıştığı yardımlara değinen Brehm, “Senelik 900 milyar euro olan devlet bütçesinden 400 milyarını esnaflar ayakta durabilsin diye, halk aç kalmasın diye yardıma verdik. Bunun için de devlet yeniden borçlanmak zorunda kaldı” dedi. Brehm, önümüzdeki senelerde katma değer ve kazanç vergisiyle ilgili yapılması düşünülen değişiklikler hakkında bazı ipuçları verdi.
‘Mevlana’ya gelen seçimi kazanıyor’

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#CSU#Sebastian Brehm#Mevlana Restoran