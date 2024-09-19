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Metroda doğan bebeğe, ömür boyu ücretsiz abonelik

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#Belçika#Bebek#Metroda Doğan Bebek
Metroda doğan bebeğe, ömür boyu ücretsiz abonelik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 17:25

Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplu taşıma şirketi (STIB), metro yolculuğunda başlayan doğum neticesinde istasyonda dünyaya gelen bebeğe ömür boyu ücretsiz abonelik hediye etti.

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STIB’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 15 Eylül’de bir annenin Brüksel’in Molenbeek semtindeki Beekant metro istasyonunda doğum yaptığı bildirildi. Doğumun metro yolculuğu sırasında başladığının belirtildiği açıklamada, STIB çalışanlarının da yardımıyla bebeğin sağlıklı şekilde dünyaya geldiği aktarıldı. İlk kez böyle bir olay yaşandığının kaydedildiği açıklamada “Asla unutamayacağımız bir an ve doğum hediyesi olarak, STIB’nin yeni küçük yıldızı ücretsiz ömür boyu abonelik alacak” ifadesi kullanıldı.

 

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#Belçika#Bebek#Metroda Doğan Bebek

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