Metehan’ın umuda yolculuğu başladı

METEHAN Fidan, Amerika’da uygulanacak tedavi için ailesiyle birlikte Derby şehrindeki East Midlands Havaalanı’na geldi. Metehan’ın sağlık ihtiyaçları yolculuk öncesi İngiltere Sağlık Servisi (NHS) vasıtasıyla doktorlar tarafından temin edildi. Metehan’ın babası Tuncay Fidan, annesi Zeliha Fidan, 6 saat 40 dakikalık yolculuk ardından saat 19.40’ta Boston Havalanı’na indiler.

EN AZ 3 AY AMERİKA’DA YAŞAYACAK

Rehabilitasyon süreci Boston Children’s Hospital’da en az 3 ay sürecek olan Metehan’ın ilaca vereceği tepki büyük bir umutla bekleniyor. Metehan Fidan, 12 Kasım 2019’da İngiltere’nin Leicester Royal Infirm şehrinde doğdu. Doktorları Metehan’ın bu tedavi olmadan en fazla bir yıl daha dayanabileceğini söylemişti. Ailesi ise bu ilacın bedelini karşılayabilmek için kampanya başlattı.

Hürriyet’e konuşan anne Zeliha Fidan, “Bizim zamanımız az ve hastalığımız, ilerleyen bir hastalık. Bu iğneyi ne kadar erken alırsak o kadar şansımız var. Evladımız için bir umut yolculuğuna çıktık. Hikâyemiz Allah’ın izni ile mutlu sonla biter diye ümit ediyoruz” demişti.