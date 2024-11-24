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Mete Ekşi Berlin’de anıldı

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#ALMANYA#Anma Töreni#AVRUPADAN HABERLER
Mete Ekşi Berlin’de anıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 12:26

Almanya’nın başkenti Berlin’in ünlü Ku’Damm Caddesi’ne açılan Adenauer Meydanı’nda ırkçı bir saldırı sonucu komaya giren ve henüz 19 yaşındayken saldırıdan 17 gün sonra 13 Kasım 1991’de yaşamını yitiren Mete Ekşi, olay yerindeki anıtı başında anıldı.

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ANMA törenine T.C. Berlin Başkonsolos Yardımcısı Naği Tayru, Mete Ekşi’nin kız kardeşi Mine Ekşi, Berlin-Brandenburg (TEVBB) ve Bilim ve Eğitim Sendikası (GEW) Berlin şubesi temsilcileri, Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) Sözcüsü Safter Çınar ile vatandaşlarımız katıldı. Saygı duruşuyla başlayan 33’üncü anma töreninde Başkonsolos Yardımcısı Naği Tayru bir konuşma yaptı. Tayru, “Mete’nin trajik kaderi hepimiz için bir uyarıdır. Irkçılık ve ayrımcılığa karşı mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürmeliyiz. Onun anısı daha hoşgörülü bir toplum yaratma çabamızda bize rehberlik ediyor. Sadece Almanya’da değil, diğer Avrupa ülkelerinde de aşırı sağcılar güçlenmeye ve ırkçılık artmaya başladı. Tüm demokratlar birlikte hareket ederek toplumsal barışı bozacak her türlü gelişmelere karşı kararlı bir biçimde mücadele vermeli” dedi.

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METE EKŞİ ÖDÜLLERİ
Anma töreninden sonra Charlottenburg Belediyesi’nde, Mete Ekşi Ödülleri verildi. TEVBB ve GEW öncülüğünde Mete Ekşi’nin ailesinin desteğiyle oluşturulan Mete Ekşi Fonu tarafından, ırkçılık karşıtı projeleri hayata geçiren ve barış içinde birlikte yaşamı teşvik eden girişimlerde yer alan gençlere verilen ödüle bu yıl ‘X Theater’ (X Tiyatro) layık görüldü. 3 bin Euro para ödülünü alan X Tiyatro genç oyuncuları duygu dolu anlar yaşarken, barış ve dayanışma için çabalarını sürdüreceklerini vurguladılar.

Mete Ekşi Berlin’de anıldı

Mete Ekşi Berlin’de anıldı


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#ALMANYA#Anma Töreni#AVRUPADAN HABERLER

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