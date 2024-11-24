Mete Ekşi Berlin’de anıldı

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ANMA törenine T.C. Berlin Başkonsolos Yardımcısı Naği Tayru, Mete Ekşi’nin kız kardeşi Mine Ekşi, Berlin-Brandenburg (TEVBB) ve Bilim ve Eğitim Sendikası (GEW) Berlin şubesi temsilcileri, Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) Sözcüsü Safter Çınar ile vatandaşlarımız katıldı. Saygı duruşuyla başlayan 33’üncü anma töreninde Başkonsolos Yardımcısı Naği Tayru bir konuşma yaptı. Tayru, “Mete’nin trajik kaderi hepimiz için bir uyarıdır. Irkçılık ve ayrımcılığa karşı mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürmeliyiz. Onun anısı daha hoşgörülü bir toplum yaratma çabamızda bize rehberlik ediyor. Sadece Almanya’da değil, diğer Avrupa ülkelerinde de aşırı sağcılar güçlenmeye ve ırkçılık artmaya başladı. Tüm demokratlar birlikte hareket ederek toplumsal barışı bozacak her türlü gelişmelere karşı kararlı bir biçimde mücadele vermeli” dedi.

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METE EKŞİ ÖDÜLLERİ

Anma töreninden sonra Charlottenburg Belediyesi’nde, Mete Ekşi Ödülleri verildi. TEVBB ve GEW öncülüğünde Mete Ekşi’nin ailesinin desteğiyle oluşturulan Mete Ekşi Fonu tarafından, ırkçılık karşıtı projeleri hayata geçiren ve barış içinde birlikte yaşamı teşvik eden girişimlerde yer alan gençlere verilen ödüle bu yıl ‘X Theater’ (X Tiyatro) layık görüldü. 3 bin Euro para ödülünü alan X Tiyatro genç oyuncuları duygu dolu anlar yaşarken, barış ve dayanışma için çabalarını sürdüreceklerini vurguladılar.