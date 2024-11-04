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Metal işçileri uyarı grevinde!

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#ALMANYA#GREV#AVRUPADAN HABERLER
Metal işçileri uyarı grevinde
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 15:29

Metal İşçileri Sendikası’nın (IG Metall) ücret artışı taleplerine işverenlerin sıcak bakmaması üzerine Almanya’nın çeşitli kesimlerinde geçen hafta başlatılan uyarı grevleri bugün de sürdürüldü.

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ALMANYA’nın Aşağı Saksonya ve Bavyera eyaletlerinde metal ve elektronik dalında üretim yapan birçok fabrika ve tesis çalışanları geçici olarak işe ara vererek uyarı grevi yaptı. Aşağı Saksonya’nın Salzgitter kentindeki makine fabrikası başta olmak üzere Hildesheim, Peine, Nienburg, Stadthagen ve Goslar’daki farklı işletmelerde çalışan işçiler uyarı grevine gitti. Bavyera’nın Aschaffenburg kentindeki Linde şirketi ve Augsburg’daki ‘MAN Energy Solution’ şirketi başta olmak üzere eyalet genelinde 27 ayrı işletme ve tesiste çalışan işçiler de sendikanın zam talebinin kabul edilmesi için uyarı grevi yaptılar. Bazı tesislerde öğleye doğru, bazılarında da öğleden sonra başlatılan grevler 2-3 saat sürdü. İşverenlerin sendikanın talebine olumlu yanıt vermemesi durumunda uyarı grevlerinin önümüzdeki günlerde ve haftalarda sürdürüleceği açıklandı.

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YÜZDE 7 ZAM TALEP EDİYOR
IG Metall Almanya genelinde metal ve elektronik dalında 3.9 milyon çalışana bir yıl için geçerli olmak üzere yüzde 7 zam talep ederken, işveren tarafı ilk 9 ay ‘sıfır zam’, 2025 yılı Temmuz ayı itibariyle yüzde 1.7 ve 2026 Temmuz ayı itibariyle de toplam 27 ay geçerli olmak üzere yüzde 1.9 zam öneriyor.

Metal işçileri uyarı grevinde

Metal işçileri uyarı grevinde

Metal işçileri uyarı grevinde

Metal işçileri uyarı grevinde


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#ALMANYA#GREV#AVRUPADAN HABERLER

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