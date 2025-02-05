Metal işçileri Brüksel’de: ‘Avrupa artık uyanmalı’

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Çeşitli sendikaların çağrısı üzerine başta Belçika olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde bin civarında metal işçisi, Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) kurumları yakınındaki Jean Rey Meydanı’nda toplandı. Avrupa’da ağır sanayi ve çalışanları korumak üzere yeni bir destek planı hazırlanmasını talep eden göstericiler, “İstihdama yatırım yapın”, “Sizin kararlarınız işimizi etkiliyor”, “Çelik sektörünü koruyun” yazılı afişler açtı. Gösteri nedeniyle, AB kurumları önünde ve protesto yapılan bölge çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Sendikaların gösteriye ilişkin dağıttığı açıklamada da “Avrupa artık uyanmalı. Sanayimiz ve işlerimiz tehlikede” ifadesi yer aldı. Avrupa’da sanayinin, çöküşün eşiğinde olduğu belirtilen açıklamada, her yıl çok sayıda fabrika ve işletmenin kapandığı ve binlerce çalışanın işsiz kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, üretim maliyetlerindeki artış ve özellikle Çin’den ithal edilen ucuz çeliğin haksız rekabet ortaya koyduğu ve bunun Avrupa firmalarının batmasına neden olduğu kaydedildi. AB’nin işçileri ve sanayiyi korumak için hızla harekete geçmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, sanayinin üretim yapabilmesi için uygun fiyatlı enerji sağlanması, altyapı ve inovasyona büyük yatırımlar yapılması ve ücretlerin serbest biçimde müzakere edilebileceği ortam sağlanmasının önemine işaret edildi.Öte yandan, AB Komisyonu Avrupa sanayisinin rekabet gücünü artırmak üzere bir çalışma yapıyor. Temiz Sanayi Mutabakatı adlı çalışmanın bu ay sonunda açıklanması bekleniyor.