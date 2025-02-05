Metal işçileri Brüksel’de: ‘Avrupa artık uyanmalı’

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Çeşitli sendikaların çağrısı üzerine başta Belçika olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde bin civarında metal işçisi, Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) kurumları yakınındaki Jean Rey Meydanı’nda toplandı. Avrupa’da ağır sanayi ve çalışanları korumak üzere yeni bir destek planı hazırlanmasını talep eden göstericiler, “İstihdama yatırım yapın”, “Sizin kararlarınız işimizi etkiliyor”, “Çelik sektörünü koruyun” yazılı afişler açtı. Gösteri nedeniyle, AB kurumları önünde ve protesto yapılan bölge çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Sendikaların gösteriye ilişkin dağıttığı açıklamada da “Avrupa artık uyanmalı. Sanayimiz ve işlerimiz tehlikede” ifadesi yer aldı. Avrupa’da sanayinin, çöküşün eşiğinde olduğu belirtilen açıklamada, her yıl çok sayıda fabrika ve işletmenin kapandığı ve binlerce çalışanın işsiz kaldığı aktarıldı.