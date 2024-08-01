Mesut’a eleştiriler bitmedi

Haberin Devamı

ALMAN Futbol Milli Takımı’nda yıllarca top koşturan Mesut Özil’in, Instagram’daki Orta Doğu’nun bir bölümünü gösteren haritada İsrail’in üzerine kırmızı çizgi çektiği paylaşımı Almanya’da tepki ve eleştirilere yol açtı. Mesut Özil’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la başkent Berlin’de Türkiye-Hollanda maçını beraber izlemesine, vücudunda bozkurt işareti bulunan dövmeli fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasına tepki gösteren bazı Alman politikacılar ve Alman medyası son gelime üzerine adeta ateş püskürdüler. Almanya’da ana muhalefetin küçük kanadı Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Sekreteri Martin Huber, Özil’in paylaşımını “Akıl almaz, anlaşılamaz, ifade edilemez” olarak nitelerken, “Mesut Özil’in bu çok açık antisemitik tutumu ve bozkurtlara yakınlığı uyumsuzluğun başarısız uyumun, uyumsuzluğun tam bir örneğidir. İyi ki artık Alman Milli Takımı’nda oynamıyor” açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

ÖDÜLÜNÜ İPTAL ETMEK İSTEDİLER

CDU Federal Meclis milletvekili Julia Klöckner ile aynı partiden Gitta Connemann, “Belli ki bizim değerlerimizin onun için hiçbir önemi yok” diyerek, 2006-2018 yıllarında Alman Milli Futbol Takımı’nda oynayan ve 2010 yılında Güney Afrika’da yapılan Dünya Futbol Şampiyonası’nda takımın sergilediği başarıdan dolayı spor dalında verilen en büyük ‘Gümüş Defne Yaprağı Ödülü’ne layık görülen Mesut Özil için bu ödülün iptal edilmesini istediler. Bilindiği gibi o dönemler Arsenal takımında oynayan Mesut Özil ile şu anda Alman Milli Futbol Takımı Kaptanı olan İlkay Gündoğan, Londra’da Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan’la fotoğraf çektirdiler. Bu fotoğrafın yayımlanması üzerine Almanya’da Türkiye kökenli iki oyuncuya da eleştiriler yağdı. Alman Futbol Federasyonu’nun da kendisine sahip çıkmamaması üzerine Mesut Özil, 27’si U 19 ve U 21 olmak üzere 119 kez Alman milli forması giyen ve 32 gol atan Mesut Özil, 5 Temmuz 2018’de “Kendisine dönük bu ırkçılık ve saygısızlık” nedeniyle artık Alman Milli Takımı’nda oynamayacağını ilan etmişti.