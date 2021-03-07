Kroos: Mesut Özil sözlerimden sonra Nazi ilan edildim

Real Madrid'in yıldız ismi Toni Kroos, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Instagram üzerinden canlı sohbet gerçekleştirdi. 31 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, Fenerbahçeli Mesut Özil'in 2018 yazında milli takımı bırakmasıyla ilgili yaptığı yorumun ardından kendisine gelen tepkilerden yakındı. Birçok kişi tarafından "Nazi" olarak etiketlendiğini söyleyen yıldız isim şunları kaydetti:

"2018 Dünya Kupası'ndan sonra Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'ndan emekli olması ve bunu açıklama biçiminden hoşlanmadığımı söylemiştim. Sonrası pek çokları tarafından Nazi olarak yaftalandım. Sarışındım ve mavi gözlerim vardı. Onlar için her şeyimle bu tanıma uyuyordum. Ancak bunun üstesinden gelmeyi başardım. Neticede herkes, sahte bir profilin arkasına saklanarak başkalarına hakaret edebiliyor ve bunu durduracak bir şey yok."

Kroos, Mesut'un emeklilik kararı sonrası Bild'e verdiği röportajda "Kendisi, milli bir futbolcu ve daha iyi bir vedayı hak etmişti. Ancak ayrılık şekli sıra dışı oldu. Açıklamasında haklı olarak değindiği bazı bölümler, büyük bir saçmalığın gölgesinde kaldı. Almanya Milli Takımı ve Almanya Futbol Federasyonu'nda ırkçılığın olmadığını onun da çok iyi bildiğini düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.