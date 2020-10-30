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Haber Giriş: 30.10.2020 - 11:42 | Son Güncelleme:

Messi bırakınca, TV'yi çöpe atacağım!

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Messi bırakınca, TV'yi çöpe atacağım!
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İtalyanların efsane golcülerinden Cristian Vieri, Barcelona'nın Juventus'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Lionel Messi için övgü dolu sözler kullandı.

Messi'nin futbolu güzelleştirdiğini söyleyen eski futbolcu, "Messi bir sihirbaz, futbolun Harry Potter'ı. O futbolu bıraktığında, televizyonumu da çöpe atacağım. Sadece Netflix izleyeceğim, o kadar. Çünkü o bıraktığında, izleyecek bir şey kalmayacak." dedi.

Bu sezona kendi standartlarının altında giren Lionel Messi'nin attığı 4 gol de penaltıdan geldi.

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