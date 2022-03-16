Mesleklere yönelik aşı zorunluluğu başladı!

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YASA yoluyla sağlık çalışanları için getirilen aşı zorunluluğunun bugünden itibaren Almanya genelinde yürürlüğe girdiği duyuruldu. Yasaya göre hastane, klinik, doktor, bakım evi ve benzer tüm sağlık birimleri çalışanları aşı yaptırmak zorunda, aksi takdirde sağlık dairelerinin yaptırımlarıyla karşılaşacaklar. Diğer yandan vaka sayıları yeniden artışa geçti. Robert-Koch Enstitüsü (RKI) tarafından verilen bilgiye göre, son 24 saat içerisinde yaklaşık 263 bin yeni vakaya rastlandı. Almanya genelindeki insidans değeri 1607 olarak belirlenirken, 269 yeni ölüm vakası yaşandı.

YÜZDE 76’SI ÇİFTE AŞILI

RKI verilerine göre, salgın başlangıcından bugüne toplam 17 milyon 695 bin 210 korona vakası kayıtlara geçti, toplam ölüm sayısı ise 126 bin 142 oldu. 15 Mart tarihi itibarıyla nüfusun yaklaşık yüzde 76’sına tekabül eden 63 milyon kişi çifte aşı olurken, 48.2 milyon dolayında kişi de üçüncü aşısını oldu. Güncel olarak yaklaşık 19.6 milyon kişinin hiç aşı olmadığı, aşı olmayanlar arasında 4 yaşı altı 4 milyon çocuk olduğu bildirildi.