Mesleki eğitimde mükemmel İşbirliği

EYLÜL 2019’da başlayan ve Şubat 2020 sonuna kadar devam eden ve bir yarı yılı kapsayan projenin deneme aşamasına SUNTAT, Dorint Kongress Hotel Mannheim ve Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) olmak üzere üç işletme destek verdi. Bu işletmelerde mesleki eğitimlerini sürdükmekte olan çıraklar, sınıfta düzenlenen buluşmalarla projeye katılan öğrencilerle meslek seçimi ve mesleki eğitim konusundaki deneyimlerini paylaştılar. Proje sınıfından Fatma Moussa kapanış etkinliğinde diğer sınıf arkadaşlarıyla beraber proje boyunca gözlemlerini paylaşırken “Çıraklar sayesinde kafamızdaki tüm soruları doğrudan sorabildik. Meslek konusunda kendi yolunu bulmak her zaman kolay olmuyor. Duyduklarımız bazen başarısız olmanın da tamamen normal, bu sürecin bir parçası olduğunu bize gösterdi. Ama önemli olan tekrar denemek ve pes etmemek” dediler.

GÜVEN VE ŞEFFAFLIK

DTI Yönetici Müdürü Prof. Dr. Franz Egle, katılımcıları selamladığı konuşmada projeyi okul yönetiminden gelen talep doğrultusunda tasarlardıklarını ve öğretmenlerle ortaklaşa çalışmanın sonucu hayata geçirdiklerini ifade etti. Proje konusunda ilk toplantı, 2019 yılında okullar yaz tatiline girmeden önce düzenlendi. Böylece öğrencilerin ilgisini çekebilecek işletmelere birlikte karar verildi ve işletmelere yapılacak geziler, çırakların öğrencilerle buluşmaları ve eyalet çapında gerçekleşen ‘Mitmachen Ehrensache’ (Katılmak Gönül İşi) eylemi için bir zaman çizelgesi hazırlandı. DTI Proje Koordinatörü Gizem Weber, projenin okuldaki yürütücüleri Neslihan Küçük-Langer ve Loreta Panzini’ye ‘mükemmel ve sorunsuz işbirliği’ için teşekkür ederken DTI olarak sadece organizasyon konusunda değil aynı zamanda projeyle tanıştırdıkları Traumschimiede’nin düzenlediği ‘gizli yetenekleri ortaya çıkaran Escape Room’ gibi özgün programlarla içerik oluşturma konusunda da sorumluluk aldıklarını ifade etti. Weber, “Okullarla çalışırken güven ve şeffaflık son derece önemli, bu ortak çalışmada bunu yüzde yüz başardık” dedi. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DESTEKLİYOR

DTI, Baden-Württemberg Eyaleti çapında 20 seneden beri düzenlenen ‘Mitmachen Ehrensache’ eyleminin koordinasyon bürosu. Eyalet genelinde Başbakan Winfried Kretschmann himayesinde gerçekleşen inisiyatife, Mannheim şehrinde üç senedir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Peter Kurz destek veriyor. Etkinlikte, öğrenciler, tercih ettikleri işletmelerde bir gün süreyle çalışıyorlar ve o günkü kazançlarını sosyal projelere bağışlıyorlar. Kapanış etkinliğinde, mesleki yönelim projesine dahil olan ‘Mitmachen Ehrensache’ ya da katılan öğrenciler kendilerine kapılarını açan işletmelere teşekkür etme ve topladıkları kazançlarını yerine ulaştırma fırsatı da yakaladılar. Bu yılki kampanyaya katılan gençler, kazançlarını Café Filsbach-Begegnungsstätte Westliche Unterstadt e.V.’nın çevredeki çocukların, gençlerin ve genç yetişkinlerin ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştirdiği çok sayıda sosyal projede değerlendirmek üzere bağışladılar. DTI, toplumsal cinsiyet rollerinden bağımsız bir mesleki yönelim ve öğrenim öngören ve federal çapta çalışmalar yürüten Klischeefrei İnisiatifi’nin 2018 yılından beri üyesidir.