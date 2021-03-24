Meslek eğitiminde başarılı göçmenler ödüllerini aldı

ÖDÜL töreni Kreuzberg Meslek Eğitim Kurumu (BWK BildungsWerk in Kreuzberg GmbH) ve Göçmen Ekonomisi Birliği (Verband der Migrantenwirtschaft) işbirliği ile düzenlendi. Korona salgını nedeniyle dijital ortamda yapılan ödül töreninin ünlü sunucu Collien Ulmen-Fernandes sundu. Priester Sister grubu da canlı müzikle etkinliğe eşlik etti.

HEDEYATULLAH BİRİNCİ OLDU

Yarışmaya yaklaşık 200 başvurunun yapıldı. Jürinin ortak kararıyla Hedeyatullah Tajik birinci seçilerek 5 bin euroluk ödülün sahibi oldu. Afgan kökenli olan Tajik, 2015’te Almanya’ya iltica etti. Tajik, daha sonra elektroteknik alanında meslek eğitimi yaptı ve 1.3 notla meslek eğitimini bitirdi. Tajik aynı zamanda farklı bilgisayar yazılımı programlarını biliyor. Yarışmada, Suriye’deki savaştan kaçıp iltica eden ve meslek eğitimi yaparak iş bulan 3 çocuk annesi 33 yaşındaki Dalea Mahmod ikinci seçilerek 3 bin euroluk ödülün sahibi oldu. 2 bin euroluk ödülün yer aldığı yarışmada ise jürinin oylarıyla 3. sırada Blertan Ebazi seçildi. Meslek eğitimini Berlin’in en iyi derecesiyle bitiren Ebazi, daha sonra üniversite öğrenimine başladı.





Annette Widmann-Mauz

‘AYRIMCILIĞA UĞRUYORLAR’

Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz, videokonferans yöntemiyle katıldığı toplantıda dereceye girenleri tebrik etti. Widmann-Mauz, meslek eğitiminin önemine dikkat çekerken, göçmen kökenlilere meslek eğitimi sunarak kapılarını açan şirketlere de teşekkür etti. Widmann-Mauz, bu tür başarı hikâyelerini ön plana çıkarılıp gösterilmesi gerektiğini ifade ederek bu ödülü hayata geçiren BWK’ya da teşekkür etti.

Naika Foroutan

Göç çalışmalarıyla tanınan Humboldt Üniversitesi’nden Prof. Dr. Naika Foroutan da yapılan araştırmalara göre göçmen kökenli gençlerin meslek eğitiminde ayrımcılığa uğradığını ifade etti. Foroutan, isminden veya inancından dolayı göçmen kökenli gençlerin Alman akranlarına göre iş veya meslek eğitimi görüşmelerine daha az çağrıldığını kaydetti. Kendisini de göçmen kökenli bir bilim insanı olduğunu söyleyen Foroutan, sağlıklı bir uyum için eğitimde eşitliğin olması gerektiğini kaydetti.

Nihat Sorgeç

‘ALMAN ŞİRKETLERİN ÖN YARGISI KANITLANDI’

BWK kurucusu ve Genel Müdürü Berlinli iş insanı Nihat Sorgeç, göçmen kökenli gençlerin meslek eğitimi bulmakta zorluk çektiklerini belirtirken, “Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda özellikle meslek eğitimi veren Alman şirketlerinin göçmen kökenli gençlere yönelik ön yargısı defalarca kanıtlanmıştır. Bu sebeple göçmen kökenli gençlerimiz meslek eğitim sektöründe ön yargılarla karşı karşıya kalıp meslek eğitim yeri (Ausbildungsplatz) bulamamaktadırlar. Amacımız, Alman işverenlerin bu konuda hassasiyet göstermesine aracı olmak ve göçmen kökenli gençlerimizin bu şirketlerde yer bulmalarını sağlamaktır” dedi.