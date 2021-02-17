Meslek eğitiminde başarılı gençlere ödül

JÜRİNİN belirleyeceği yarışmada birinciye 5 bin euro, ikinciye 3 bin ve üçüncüye 2 bin euroluk ödül verilecek ve ödül töreni 24 Mart’ta düzenlenecek. Ancak korona kısıtlamalarının devam etmesi durumunda ödül töreni online gerçekleştirilecek. Ödül için meslek eğitimi gören gençler doğrudan kendileri veya başkasının tavsiyesi ile başvurabilecek. Son 3 yıl içinde diplomasını alanlar 28 Şubat’a kadar preis@bwk-berlin.de adresine başvuru yapılabilecek. Jüride Göç ve Uyum Bakanlığı temsilcisi ile eğitim ve iş dünyasından zaman isimler yer alıyor.

BWK Genel Müdürü Nihat Sorgeç

Göçmen kökenli gençlerin meslek eğitimi bulmakta zorluk çektiklerini belirten BWK Genel Müdürü ve kurucusu Berlinli iş insanı Nihat Sorgeç, şunları söyledi: “Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda özellikle meslek eğitimi veren Alman şirketlerin göçmen kökenli gençlere yönelik ön yargısı defalarca kanıtlanmıştır. Bu sebeple göçmen kökenli gençlerimiz meslek eğitim sektöründe ön yargılarla karşı karşıya kalıp meslek eğitim yeri (Ausbildungsplatz) bulamamaktadırlar. Amacımız, Alman işverenlerin bu konuda hassasiyet göstermesine aracı olmak ve göçmen kökenli gençlerimizin bu şirketlerde yer bulmalarını sağlamaktır.”