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Avrupa
Murat TOSUN / BERLİN
Haber Giriş: 17.02.2021 - 12:21 | Son Güncelleme:

Meslek eğitiminde başarılı gençlere ödül

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Meslek eğitiminde başarılı gençlere ödül
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Almanya’da, meslek eğitim alanındaki ayrımcılığa dikkati çekmek amacıyla yine meslek eğitiminde başarılı olan göçmen kökenli gençlere toplamda 10 bin euroluk ödül verilecek. Ödül, Federal Hükümetin Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz himayesinde hayata geçirildi. Ödül töreni Kreuzberg Meslek Eğitim Kurumu (BWK BildungsWerk in Kreuzberg GmbH) ve Göçmen Ekonomisi Birliği (Verband der Migrantenwirtschaft) iş birliği ile düzenleniyor.

JÜRİNİN belirleyeceği yarışmada birinciye 5 bin euro, ikinciye 3 bin ve üçüncüye 2 bin euroluk ödül verilecek ve ödül töreni 24 Mart’ta düzenlenecek. Ancak korona kısıtlamalarının devam etmesi durumunda ödül töreni online gerçekleştirilecek. Ödül için meslek eğitimi gören gençler doğrudan kendileri veya başkasının tavsiyesi ile başvurabilecek. Son 3 yıl içinde diplomasını alanlar 28 Şubat’a kadar preis@bwk-berlin.de adresine başvuru yapılabilecek. Jüride Göç ve Uyum Bakanlığı temsilcisi ile eğitim ve iş dünyasından zaman isimler yer alıyor.

Meslek eğitiminde başarılı gençlere ödül

BWK Genel Müdürü Nihat Sorgeç
Göçmen kökenli gençlerin meslek eğitimi bulmakta zorluk çektiklerini belirten BWK Genel Müdürü ve kurucusu Berlinli iş insanı Nihat Sorgeç, şunları söyledi: “Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda özellikle meslek eğitimi veren Alman şirketlerin göçmen kökenli gençlere yönelik ön yargısı defalarca kanıtlanmıştır. Bu sebeple göçmen kökenli gençlerimiz meslek eğitim sektöründe ön yargılarla karşı karşıya kalıp meslek eğitim yeri (Ausbildungsplatz) bulamamaktadırlar. Amacımız, Alman işverenlerin bu konuda hassasiyet göstermesine aracı olmak ve göçmen kökenli gençlerimizin bu şirketlerde yer bulmalarını sağlamaktır.”
Meslek eğitiminde başarılı gençlere ödül

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