‘Merz’in sözleri beni kızdırıyor’

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ALMANYA Başbakanı ve SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz, 23 Şubat’ta yapılacak genel seçimler öncesi ülkede yaşayan Türkiye kökenlilere yönelik bir video mesajı yayınladı. Her zaman ‘birliktelik’ için mücadele ettiğini belirten Scholz, “Bizler, hiçbir zaman burada yaşayanlar ve yeni gelenler olarak ayrışmamalıyız. Bölünmek, bizim yolumuz olamaz ve olmamalıdır. Dayanışma bizim yolumuzdur” dedi. Mesajında, SPD’li Ludwigsburg milletvekili Macit Karaahmetoğlu’ndan da övgüyle bahseden Scholz, “SPD saflarında Macit Karaahmetoğlu gibi, dayanışma ve SPD ile Alman-Türk topluluğu arasındaki iş birliğini başarıyla savunan bir milletvekiline sahip olduğumuz için mutluyum. Almanya bir göç ülkesi. Ülkemizde her dört kişiden biri göç geçmişine sahiptir. Bu da 25 milyon kadın, erkek ve çocuk demektir. Bence, burada kalıcı olarak yaşayan, çalışan, iyi entegre olan ve dilimizi konuşan herkes bu ülkenin bir parçasıdır ve demokrasimize katılabilmelidir. SPD ve benim için tüm seçmenlerin haklarını ve çıkarlarını temsil etmek çok önemlidir. Bu Türkiye kökenliler için de geçerli” diye konuştu.



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‘MERZ BENİ KIZDIRIYOR’

Çifte vatandaşlığa imkân tanıyan vatandaşlık yasasındaki düzenlemenin sosyal demokrat bir politikanın başarısı olduğuna vurgu yapan Başbakan Scholz, CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz’in yasayı iptal edecekleri yönündeki açıklamasını da eleştirdi: “Bu benim için önemli çünkü göç geçmişine sahip insanlarla konuşan herkes bilir ki vatan kavramı çoğul olabilir. Elbette ki insanın kalbi doğduğu yerdedir. Ama aynı zamanda kalp yeni vatana da açıktır. Bu nedenle CDU/CSU’nun başbakan adayı Merz’in vatandaşlık yasasının modernleştirilmesini ve iyileştirilmesini kaldırmak istemesi beni kızdırıyor. Bu girişim, geriye dönüş anlamına gelir. Bu nedenle çok açık bir şekilde söylüyorum, işler bu noktaya gelmemeli. Buna izin vermemeliyiz.”



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‘ADALETSİZLİĞE DÖNMEK İSTİYOR’

SPD milletvekili Macit Karaahmetoğlu da Scholz’un Scholz’un herkesin başbakanı olduğunu ve aynı şekilde Türk kökenlilere de kendini adadığını söyledi. Scholz’un, CDU/CSU’nun olası seçim zaferinin, özellikle vatandaşlık hukuku alanındaki önemli başarılar için ne kadar tehlikeli olabileceğini açıkça ortaya koyduğunu belirten Karaahmetoğlu, Türk toplumunun da bunu net bir şekilde gördüğünü söyledi: “Olaf Scholz ve SPD, insanların birden fazla vatana sahip olabileceğini biliyor ve Almanya’da yaşayan milyonlarca insanın bu yaşam gerçekliğini tanıyor. CDU/CSU ise bunu bir tehlike, sadakat eksikliği olarak görüyor. Almanya’da vatandaşlığa geçerken bazılarının mevcut pasaportlarından vazgeçmek zorunda kaldığı eski adaletsizliğe geri dönmek istiyor. Bu nedenle 23 Şubat’ta SPD’ye oy verin.”

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27 HAZİRAN 2024’TE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Almanya’da yabancıların vatandaşlığa geçişini kolaylaştıran ve çifte vatandaşlığı mümkün kılan vatandaşlık yasasındaki yeni düzenleme, 27 Haziran 2024’te yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle Alman vatandaşlığına geçmek için gerekli olan yasal ikâmet süresi 8 yıldan 5 yıla indirildi, belirli şartları yerine getirenler için bu süre 3 yıla kadar düşürüldü. Almanya’da doğan çocukların ebeveynlerinden birinin en az 5 yıl yasal olarak Almanya’da ikâmet etmesi halinde Alman vatandaşlığı alabilmesine olanak sağlandı. Alman vatandaşlığına geçmek isteyenlere, kendi ülkelerinin vatandaşlığından vazgeçme zorunluluğu da kaldırıldı.