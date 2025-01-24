Merz’in radikal sınır dışı önerisine destek

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ÖZELLİKLE Aschaffenburg’da yaşanan kanlı saldırının ardından açıklamalarda bulunan Merz, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başladığı ilk günde birçok radikal değişiklikleri hayata geçirmesine benzer şekilde bir girişimde bulunacağının sinyalini vererek “İlk günümde, geçerli giriş belgeleri olmayan tüm göçmenlerin Alman sınırlarından geri çevrilmesini sağlayacağım” ifadelerini kullandı. Merz, seçilmesi halinde ilk gün Almanya sınırlarında kalıcı denetimlerin başlaması ve koruma talebinde bulunan kişiler dahil olmak üzere yasa dışı girişlerin tümünün engellenmesi talimatını vereceğini açıkladı. Merz, AB’nin mevcut iltica kurallarının artık işlemez olduğunu da sözlerine ekledi.

