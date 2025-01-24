Merz’in radikal sınır dışı önerisine destek

BERLİN - Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 11:27
CDU Genel Başkanı ve Birlik Partileri başbakan adayı Friedrich Merz’in mültecilerin ivedilikle sınır dışı edilmesi ve Alman sınırlarında tam kontrollerin yapılmasına yönelik göç politikasında radikal söylem değişiklikleri destek gördü.
ÖZELLİKLE Aschaffenburg’da yaşanan kanlı saldırının ardından açıklamalarda bulunan Merz, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başladığı ilk günde birçok radikal değişiklikleri hayata geçirmesine benzer şekilde bir girişimde bulunacağının sinyalini vererek “İlk günümde, geçerli giriş belgeleri olmayan tüm göçmenlerin Alman sınırlarından geri çevrilmesini sağlayacağım” ifadelerini kullandı. Merz, seçilmesi halinde ilk gün Almanya sınırlarında kalıcı denetimlerin başlaması ve koruma talebinde bulunan kişiler dahil olmak üzere yasa dışı girişlerin tümünün engellenmesi talimatını vereceğini açıkladı. Merz, AB’nin mevcut iltica kurallarının artık işlemez olduğunu da sözlerine ekledi.AfD’DEN İŞ BİRLİĞİ
AfD Genel Başkanı ve Başbakan Adayı Alice Weidel
, Merz’in göç politikasındaki bu sert değişim çağrısını desteklediğini belirterek, iş birliği önerisinde bulundu. Weidel, Merz’e açık mektubunda, “Almanya Federal Meclisi’nde bu konuya ilişkin kararları ertelemeden alalım” dedi. Weidel, özellikle sınır kontrollerinin sıkılaştırılması, yasa dışı göçmenlerin kesin olarak geri çevrilmesi ve Federal Polis’in yetkilerinin genişletilmesi gibi konuların tartışılması gerektiğini vurguladı.LINDNER’DEN DESTEK
FDP Genel Başkanı Christian Lindner
de Merz’in önerilerini desteklediğini ifade etti. Lindner, bu değişimin uzun zamandır gerekli olduğunu savunarak, “Merkel’in politikalarından kopmayı yıllardır savunuyorum” dedi. Ancak Lindner, Merz’in bu hedeflerini gerçekleştirebilmek için SPD veya Yeşil koalisyonuyla bunu başaramayacağını, FDP’nin desteğinin kritik olduğunu belirtti.