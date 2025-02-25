Merz’in, Netanyahu daveti şimdiden kriz yarattı!

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MERZ’in, seçimlerden bir gün sonra Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail Başbakanı’na Almanya’da tutuklanmayacağı garantisini verdiği ve onu resmi olarak davet ettiği bildirildi. Ancak bu davet tartışmalara neden oldu. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Netanyahu hakkında Gazze’deki savaşta aşırı güç kullandığı gerekçesiyle savaş suçu işlediği iddiasıyla tutuklama kararı çıkarmıştı. Merz’in daveti Berlin’de büyük yankı uyandırırken, siyasi partilerden ve hukuk çevrelerinden eleştiriler gecikmedi.

PUTİN-NETANYAHU KIYASLAMASI

Sol Parti Eş Başkanı Jan van Aken, Merz’in açıklamalarını “ikiyüzlülük” olarak nitelendirdi. Van Aken, Almanya’nın uluslararası tutuklama emirlerine her zaman bağlı kalması gerektiğini belirterek, “Eğer Vladimir Putin Almanya’ya gelirse, hakkında çıkan tutuklama kararı uygulanmalı. Aynı şey Netanyahu için de geçerli. Çifte standart kabul edilemez” dedi. Ancak van Aken, İsrail’in var olma hakkının tartışmaya açık olmadığını da ekledi.

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SPD TEMKİNLİ YAKLAŞTI

Almanya’da CDU ile koalisyon kurması muhtemel görülen SPD ise konuya daha temkinli yaklaştı. SPD’li dış politika uzmanı Nils Schmid, “Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin bağımsızlığı bizim için merkezi bir öneme sahip. Mahkemenin süreçlerine ve kararlarına istisnasız saygı göstermeliyiz” dedi. Ancak Schmid, diplomatik ilişkileri zedelemeden İsrail ile yakın iş birliğini sürdürmenin yollarını aramak gerektiğini belirtti.

İSRAİL VE ABD UCM’Yİ TANIMIYOR

Hollanda’daki Uluslararası Ceza Mahkemesi de tartışmaya müdahil olarak, üye devletlerin mahkeme kararlarını tek taraflı değerlendirme yetkisinin bulunmadığını hatırlattı. Mahkeme yetkilileri, Almanya’nın Roma statüsüne imza atan ülkelerden biri olarak Netanyahu hakkındaki tutuklama kararını uygulamak zorunda olduğunu belirtti. Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkenin tamamı mahkemenin yetkisini tanırken, İsrail ve ABD ise UCM’yi resmi olarak tanımıyor.

‘KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM’

Friedrich Merz ise Netanyahu ile yaptığı görüşmeye dair şu açıklamayı yaptı: “Yeni hükümetin kurulmasının ardından en kısa sürede bir araya gelmeliyiz. Netanyahu’nun Almanya’yı ziyaret etmesi durumunda, kendisinin güvenli şekilde gelip ayrılabileceğini temin ettim.” Merz ayrıca, “Bir İsrail Başbakanı’nın Almanya’ya gelemeyecek olması kabul edilemez bir durumdur” ifadelerini kullandı.