Merz’in iktidar hazırlığı

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ALMANYA’da gelecek yıl yapılacak genel seçimlerden sonra iktidarı devralmaya hazırlanan CDU/CSU’nun hedefinin, ülkeyi daha ileriye taşımak ve modernleştirmek olduğu açıklandı. Eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerden Brandenburg’un Neuhardenberg kentindeki sarayda CDU/CSU Federal Meclis Grubu yöneticilerinin hafta sonunda yaptığı ‘Değerlendirme Toplantısı’nda ileriye yönelik hedefleri içeren ‘Öneriler Paketi’ ele alındı. Toplantının ilk gününde Neuhardenberg Sarayı’nın dev parkında basına açıklamalarda bulunan CDU lideri ve CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz, 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak genel seçimlerden sonra iktidarı devralmaya hazır olduklarını vurgularken, “İktidardaki ilk günden itibaren köklü reformları hayata geçirmeye kararlıyız” dedi. Seçimlere muhafazakâr kanadın başbakan adayı olarak katılmasına kesin gözüyle bakılan Merz, o zamana kadar uygulamaya konulamaması halinde, ilk işlerinin Almanya’ya düzensiz göçün engellenmesi olduğunun altını çizdi.

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ÖNERİLER PAKETİ’NDE NELER VAR?

CDU/CSU’nun ‘Sorumluluğu üstlenmeye hazırız’ başlığı altında hazırlanan ‘Öneriler Paketi’nde, başta ekonomi ve enerji politikası olmak üzere farklı alanlarda reform planları da yer aldı. Özellikle bakanlıklar ve devlet dairelerinde yeni yapılanmaya gidilmesi, devletin modernleştirilmesi ve dijitalleştirilmesi, yerel makamlara gidilmesine gerek olmadan dijital yöntemlerle birçok alanda işlemlerin yapılabilmesi de öngörülüyor. CDU/CSU’nun planlarına göre, federal düzeydeki bakanlıklar bünyesindeki belirli birimlerle ilgili sorumluluk makamları iptal edilecek ve tüm sorumlulukları ilgili bakanlar üstlenecek. Örneğin, Federal Hükümetin Uyuşturucuyla Mücadele Sorumlusu, Engelliler Sorumlusu gibi makamlar iptal edilecek. Merz, hedeflerinin özellikle ekonomi politikasında hızlı ve yerinde kararlar almak olduğunu vurgularken, “İç ve dış güvenlik başta olmak üzere, farklı alanlarda köklü reformları hayata geçirmeye kararlıyız” diye konuştu.