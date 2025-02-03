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Favori adayın eşi konuştu: ‘O maço değil’

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#AVRUPADAN HABER#Charlotte Merz#CDU/CSU
Favori adayın eşi konuştu: ‘O maço değil’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 10:53

Charlotte Merz, Almanya’da 23 Şubat’ta yapılacak seçimlerde CDU/CSU’nun başbakan adayı olan eşi Friedrich Merz’in, hiç de öyle bazı medya organlarında yansıtıldığı gibi ‘maço’ olmadığını söyledi.

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Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Arnsberg’de yıllardır hâkimlik yapan Arnsberg Sulh Mahkemesi Direktörü Charlotte Merz, haftalık Bunte dergisine verdiği demeçte, “Eşimim kadınlara bakışıyla ilgili olarak yer alan yaklaşımlar tamamen asılsız ve yersizdir. Böyle bir şeyi kesinlikle kabullenemem” dedi. Öğrencilik yıllarından beri tanıdığı Friedrich Merz ile 1981 yılından beri evli olan ve ikisi kız biri erkek yetişkin üç evlat sahibi olan Charlotte Merz, “Biz baştan beri evlilik dönemimizde her şeyi ortaklaşa yaptık. İlk çocuğumuz daha öğrenciyken dünyaya geldi. Üniversiteyi bitirdikten sonra ben işe başladım. Ben işe gittiğimde çocuklarımıza eşim baktı. Her şeyi birlikte organize ettik. Ev işlerine her zaman yardımcı oldu. Eşimin kadınlara ‘tepeden baktığı’ yönündeki iddialar tamamen asılsız ve yersizdir” dedi.
Charlotte Merz, eşi Friedrich Merz başbakan olsa bile yıllardır ikâmet ettikleri Arnsberg’de kalıp işine devam edeceğini söyledi. “Ben Arnsberg Sulh Mahkemesi direktörü ve hâkimi olarak yaşamımı sürdüreceğim. Her zamanki gibi işe gidip geleceğim. Zaten başbakan olursa, eşim burada daha az zaman geçirecektir” derken, kendisinin de zaman zaman Berlin’e gidip gelerek eşine destek vereceğini dile getirdi.

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#AVRUPADAN HABER#Charlotte Merz#CDU/CSU

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