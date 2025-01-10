Merz’in ‘çifte vatandaşlık’ çıkışına bir tepki daha

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ALMAN Orta Ölçekli İşletmeler Federasyonu (DMB) İcra Kurulu Başkanı Marc Tenbieg, suç işleyen çifte vatandaşların Alman vatandaşlığının iptal edilmesi yönünde öneri getiren Merz’i ‘popülist söylemler’ kullanmakla suçladı. Der Spiegel dergisine konuşan Tenbieg, sadece CDU’nun değil, CSU lideri Markus Söder’in de göç tartışmalarında ‘sert üslup’ kullanarak ayrıştırıcı bir tavır sergilediğini söyledi. “Bu tür söylemler genellikle ön yargıları körüklüyor ve yapıcı çözümler sunmak yerine toplumda endişe ve korku yaratıyor” diyen Tenbieg, Merz’in önerisinin ekonomik politikalar açısından da bir faydası olmadığına dikkati çekti. Önerinin hukuki açıdan olduğu kadar Avrupa’da birlik anlayışı bağlamında da tartışmalı olduğunu ifade eden Tenbieg, “Bu tür bir girişim, çifte vatandaşlığı olan insanlar arasında güvensizlik yaratma riski taşıyor” ifadelerini kullandı.