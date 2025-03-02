Merz’in başbakanlığı tehlikede

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Almanya’da 23 Şubat’ta yapılan erken genel seçimlerin ardından CDU/CSU ile SPD’nin yeni bir koalisyon hükümeti kurması için yapılan ilk nabız yoklama görüşmeleri, yapılan açıklamalara göre ‘olumlu, ılımlı ve güvenli bir atmosferde geçti’. Ancak Friedrich Merz’in başbakanlık koltuğuna oturmasında sıkıntılar yaşanacağı sinyalleri de gelmeye başladı. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, SPD Federal Meclis Grubu’ndan en az 8 milletvekilinin CDU lideri Friedrich Merz’in başbakanlığına karşı olduğuna yer verdi. Gazetenin haberinde, SPD milletvekilleri Jan Dieren, Annika Klose, Angelika Glöckner, Rasha Nasr’ın Merz’e ‘kesinlikle oy vermek istemedikleri, Bettina Hagedorn, Sebastian Roloff, Daniel Rump ve Ralf Stegner’in de Merz’e güvenmedikleri yer aldı. SPD’li Sebastian Rolıff’un “Şayet başbakan seçilmek isterse ben oyumu Friedrich Merz’e vermem. Ben oyumu vicdanımın sesine göre kullanırım” dediğine işaret edildi.

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MECLİSTEKİ SANDALYE SAYISI

630 sandalyeli Federal Meclis’te CDU/CSU’nun 208, sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) 152, SPD’nin 120, Yeşiller’in 85, Sol Parti’nin 64 ve Schleswig-Holstein eyaletindeki Danimarkalı azınlık Güney Şilezya Seçmenler Birliği’nin (SSW) 1 milletvekili bulunmaktadır. Bu veriler ışığında Friedrich Merz’in başbakan seçilebilmesi için en az 316 oy alması gerekmektedir. CDU/CSU ile SPD’nin toplam sandalye sayısı 328. SPD’li 8 milletvekili destek vermese bile Merz’in başbakanlık koltuğuna oturması kesin. Ancak destek vermek istemeyen SPD’li milletvekili artarsa, Merz’in Almanya’nın 10’uncu başbakanı olma şansı yok.

CDU/CSU-SPD KOALİSYONUNA DESTEK

Almanya’da halkın yarıdan fazlasının CDU&CSU ile SPD’nin oluşturacağı ‘siyah-kırmızı koalisyondan’ yana olduğu ortaya çıktı. INSA tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasına göre Almanların yüzde 52’si CDU/CSU ile SPD’nin ortaklık etmesine destek verirken, yüzde 32’si karşı çıkıyor, yüzde 16’sı ise ‘kararsız’.