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Merz’e yeni destekçi: ‘Almanya için en doğru başbakan!’

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#Almanya#Friedrich Merz#AVRUPADAN HABERLER
Merz’e yeni destekçi: ‘Almanya için en doğru başbakan’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 12:21

Angela Merkel’in CDU Genel Başkanlığı döneminde partinin Genel Sekreteri olarak görev yapan Peter Tauber, seçim kampanyasında Friedrich Merz’in yanında yer alacağı sinyali verdi.

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ALMANYA’da ana muhalefet CDU/CSU’da başbakan arayışı devam ederken, CDU lideri Friedrich Merz’e destek arttı. Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel’in genel başkanlığı döneminde CDU Genel Sekreteri olarak görev yapan Peter Tauber, olası başbakan adayı Merz’e destek vermek için bir süredir uzak durduğu politik sahnelere geri döndü. Merkel’in “Başarırız, üstesinden geliriz” diyerek Suriyeli sığınmacılara 2015 yılında Almanya’nın kapılarını sonuna kadar açmasına tepki gösteren Friedrich Merz’in tutumunu o günlerde sert bir dille eleştiren Tauber, “Merz başbakan adayı olmalı. Çünkü Birlik Partileri’nde (CDU/CSU) en uygun aday Friedrich Merz’dir” görüşünü vurguladı. Böylece başbakan adayı gösterilmesi durumunda seçim kampanyasında Merz’i destekleyeceği sinyalini de verdi.

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ALMANYA İÇİN EN DOĞRU BAŞBAKAN’
2021 yılında aktif politikayı bırakan ve Alman İşletmeler Birliği Varlık Danışmanı olarak lobi çalışmaları yapan Peter Tauber, başkent Berlin’de The European dergisinde yayımlanan makalesinde, ‘kardeş partiler’ CDU/CSU’ya birlikte hareket edip dayanışma sergileme çağrısında bulundu. 2021 yılında yapılan genel seçimler öncesi CDU ile CSU arasında başbakan adayının belirlenmesinde ciddi sıkıntılar yaşandığını hatırlatırken, “Bir daha bu tür hatalar kesinlikle yapılmasın” çağrısında da bulundu. Friedrich Merz’nin Almanya’yı yönetebilecek yetiye sahip olup olmadığı yönündeki tartışmalara son verilmesini isteyen Tauber, Almanya’yı ekonomik alanda yeniden canlandıracağından emin olduğunu belirtirken, “Friedrich Merz Almanya için en doğru başbakandır” görüşünü vurguladı.

 

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#Almanya#Friedrich Merz#AVRUPADAN HABERLER

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