Merz’e şarkı yasağı

Haberin Devamı

YASAK kararı, geçen ekim ayının sonunda Saksonya-Anhalt’ın Halle kentinde düzenlenen Genç Birlik (Junge Union) toplantısında alınan bir olay üzerine geldi. Toplantıda, CDU’nun başbakan adayı Friedrich Merz’in salona girişi sırasında Herbert Grönemeyer’in şarkısı çalınmış ve Merz “Almanya’nın bir sonraki başbakanı” olarak tanıtılmıştı. Eserin sahibi Grönemeyer, CDU ve Genç Birlik teşkilatına gönderdiği mektupta şarkısının seçim kampanyalarında veya başka bir siyasi amaçla kullanılmasını, kamuya açık bir şekilde çalınmasını ve paylaşılmasını yasakladı. Ayrıca şarkının internette yayımlanmış versiyonlarının da kaldırılmasını talep etti. Grönemeyer, CDU’nun bu talebe uymaması durumunda yasal adımlar atılacağını belirtti.

Haberin Devamı

DÜNYA KUPASI RESMİ ŞARKISIYDI

68 yaşındaki sanatçının 2006 yılında piyasaya sürdüğü ‘Zeit, dass sich was dreht’, o dönemki Dünya Kupası’nın resmi şarkısı olarak ünlenmişti. Bu yıl ise şarkı, Grönemeyer ve rap’çi ‘Soho Bani’ tarafından yeni bir remix olarak yayınlandı ve Avrupa Futbol Şampiyonası’nda tekrar popüler oldu. İşte bu yeni versiyon, Genç Birlik’in toplantısında çalınmıştı. ‘Soho Bani’ de Instagram hesabından şarkının Merz ile bağlantılı etkinliklerde kullanılmasına karşı olduğunu duyurdu ve yasal işlem başlatacağını belirtti.

CDU daha önce de benzer eleştirilerle karşılaşmıştı. 2013’teki genel seçim zaferini kutlayan CDU, Toten Hosen’in ‘An Tagen wie diesen’ şarkısını çalmıştı. Şarkının sol görüşleriyle tanınan solisti Campino, dönemin başbakanı Angela Merkel’in kendisini arayarak bu olay için özür dilediğini açıklamıştı.