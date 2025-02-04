Merz’e Köln’de protesto! Polis ekmekelere bile el koydu

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EYLEMCİLER, seçim çalışmaları için Köln’e gelen CDU/CSU partilerinin başbakan adayı Merz’e tepki gösterdi. Polis, eylemcileri engellemek için geniş güvenlik önlemi aldı. Protestocular, Merz’i aşırı sağcı AfD partisi ile iş birliği yapmakla suçladı. Polis, göstericilerin ellerindeki ev yapımı ekmek ve tatlılara, Merz’e atılma ihtimali nedeniyle el koydu. Göstericilerle polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. Almanya’da ana muhalefet lideri konumundaki Merz, son dönemlerde aşırı sağcı AfD ile işbirliği içinde olmakla suçlanıyor.