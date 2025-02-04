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Merz’e Köln’de protesto! Polis ekmekelere bile el koydu

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#AVRUPADAN HABERLER#KÖLN#Friedrich Merz
Merz’e Köln’de protesto Polis ekmekelere bile el koydu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 22:52

Almanya’da 23 Şubat’ta yapılacak erken genel seçimler öncesi seçim çalışmaları için Köln’e giden CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz protesto edildi.

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EYLEMCİLER, seçim çalışmaları için Köln’e gelen CDU/CSU partilerinin başbakan adayı Merz’e tepki gösterdi. Polis, eylemcileri engellemek için geniş güvenlik önlemi aldı. Protestocular, Merz’i aşırı sağcı AfD partisi ile iş birliği yapmakla suçladı. Polis, göstericilerin ellerindeki ev yapımı ekmek ve tatlılara, Merz’e atılma ihtimali nedeniyle el koydu. Göstericilerle polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. Almanya’da ana muhalefet lideri konumundaki Merz, son dönemlerde aşırı sağcı AfD ile işbirliği içinde olmakla suçlanıyor.

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#AVRUPADAN HABERLER#KÖLN#Friedrich Merz

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