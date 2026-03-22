Merz'den yeni reform atağı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yaklaşık bir yıl önce iktidara geldiğinde ilan ettiği reform planlarını hayata geçirmek için yeniden harekete geçti. CDU/CSU ile SPD’nin oluşturduğu koalisyonda yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle bazı alanlarda reformların ertelendiğini itiraf eden Şansölye Merz, özellikle ekonomik alanda yaşanan durgunluğun giderilmesi için bu alanda kararlı bir tutum sergilenmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.



Başbakan Merz, Almanya’nın Rheinlad-Pfalz eyaletinde bugün yapılacak seçimlerin ardından SPD ile yarın Berlin’de reform görüşmelerine başlayacaklarını açıkladı.



Doğru yolu bulacağız Baden-Württemberg ve Rheinland-Pfalz’daki seçimler nedeniyle planlanan reformlara dönük görüşmelere başlanmasının geciktiğini belirten Şansölye Merz, “Artık kaybedilecek zamanımız yok” derken, Pazartesi günü SPD Eş Başkanları Lars Klingbeil ve Baerbel Bas’la bir araya geleceklerini söyledi.



Daha önceki dönemlerde de olduğu gibi yeni görüşmelerde de bazı alanlarda görüş ayrılıkları yaşanmasını beklediğini gizlemezken, “Ama hep beraber doğru yolu bulup, ortak noktada buluşacağız” dedi.



CDU/CSU ve SPD’nin oluşturduğu koalisyon hükümetinin reform planların başında, sağlık sistemi, emeklilik, vergi artışları ve enerji fiyatlarındaki artış geliyor. CDU/CSU emeklilik yalının artırılmasını isterken, SPD buna karşı çıkıyor. SPD yüksek gelirlilerden ve varlıklılardan daha fazla vergi alınmasını talep ederken, hükümetin büyük kanadı CDU/CSU ise buna sıcak bakmıyor. Sağlık Sigortası primi artışında ve bazı sağlık hizmetlerine dönük ödemelerde de görüş ayrılıkları yaşanıyor. Aynı şekilde enerji fiyatlarında yeni düzenlemelerle ilgili olarak da ortaklar arasında baştan beri yaşanmakta olan sıkıntılar devam ediyor.