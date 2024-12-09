Merz’den Ukrayna’ya Taurus füzesi sözü

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Almanya’da 23 Şubat’ta yapılması öngörülen erken genel seçime ana muhalefet CDU/CSU’nun başbakan adayı olarak katılacak olan Friedrich Merz, Şansölye Olaf Scholz’dan tam bir hafta sonra Kiev’de bulunduğu Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye iktidara gelmeleri halinde uzun menzilli Taurus seyir füzeleri göndermeye hazır olduklarını söyledi. Rusya lideri Vladimir Putin’in 2022 yılı Şubat ayında başlattığı savaştan kısa bir süre sonra Kiev’de Zelenski’yle bir araya gelen Merz, bu sabah Polonya’dan bindiği trenle Ukrayna’ya ulaştı. Merz ve beraberindeki heyeti Kiev tren istasyonunda Almanya’nın Ukrayna Büyükelçisi Martin Jaeger karşıladı. Merz daha sonra Zelenski ile makamında görüştü. Zelenski bu görüşmede NATO üyesi olmadan da Batı’nın kendilerine “güvenlik garantisi vermesi” talebini yineledi.

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SCHOLZ KARŞI

Almanya’ya ülkesine yaptığı yardım için özellikle teşekkür eden Zelenski, savaşı bitirme niyeti olmayan Putin’e karşı ülkesini savunabilmeleri için silah yardımının sürdürülmesini istedi. Amerikan ATAMCS füzelerinin yanı sıra Alman Taurus seyir füzelerine ihtiyaçları olduğunu da söyledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, NATO’nun savaşta yer almasına yol açacağı gerekçesiyle Ukrayna’ya Taurus füzeleri gönderilmesine karşı çıkarken, Friedrich Merz, iktidara gelmeleri halinde füzeleri göndermeye hazır olduklarını söyledi. Merz, “Bizim tutumumuz belli. Biz Ukrayna ordusunun, siviller ve altyapılar dışında, Rusya’daki askeri hedeflere ulaşmasından yanayız. Ukrayna kendisini savunma hakkını sonuna kadar kullanabilmelidir. Bu savaşın en kısa zamanda sonlandırılması için Ukrayna’ya gerek her türlü yardım yapılmalıdır” dedi.