Merz’den Şansölye’ye: ‘Sorunu birlikte çözmek istiyoruz’

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MERZ, başbakanlıktaki görüşmeye Scholz’tan önce geldi. Görüşme sonrası, basının karşına geçen Merz, Scholz ile yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi. Merz, basın toplantısına eleştirerek başladı: “Silah Yasası’nda yapılacak bir değişiklik, koalisyondaki diğer her şey gibi, çok tartışmalı. Bırakın Bakanlar Kurulu kararını, ortada bir yasa tasarısı bile yok” dedi. Merz, Başbakanla, Solingen’in sonuçları hakkında yaklaşık bir saat konuştuklarını belirtti ve “Çözüm bulabilmemiz için Şansölye’ye seslendim” dedi. Merz, gazetecilerin önünde özeleştiride de bulunarak, “Partimin bu sorunları yaşadığımız konusunda masum olmadığını biliyorum. İşler yine kötüye gitti. Şimdi bunu birlikte çözmek istiyoruz” dedi.

ACİL YASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN HIZLI OYLAMA

Friedrich Merz, Başbakan Olaf Scholz’a, Solingen’deki terör saldırısının ardından düzensiz göçü ciddi şekilde azaltmak için ortak bir adım atma teklifi sunduğunu kaydetti. Merz, bu sorunu koalisyonla ya da koalisyon içinde iyi niyetli olanlarla birlikte çözmek istediklerini belirtti. Merz, bu konuda Sosyal Demokratlar ve Hıristiyan Demokratların, hükümetin diğer ortakları olan Yeşiller ve FDP’yi dikkate almadan harekete geçebileceğini vurguladı. Merz, bu teklifin bir koalisyona katılma isteği olmadığını da açıkça ifade etti. Ayrıca Scholz’a, acil yasa değişiklikleri için Federal Meclis’te hızlı bir oylama yapılması teklifinde bulunduğunu söyledi. Bu süreçte, hükümet ve CDU/CSU adına ilgili yasal alanları belirlemek için birer kişinin atanmasını önerdi.

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‘ULUSAL ACİL DURUM’...

Friedrich Merz, yasa dışı göçü engellemek için kapsamlı önlemler önerdi ve ‘ulusal acil durum’un hayata geçirilmesini istedi. Merz, basın toplantısında, “Almanya’nın ulusal sınırlarına ve ötesine akını kontrol etmeli ve sınırlandırmalıyız” dedi. Dublin düzenlemelerinin Avrupa kurallarına göre, Avrupa’da iltica başvurularının ilk giriş yapılan ülkede yapılması gerektiğini kaydeden Merz, bu nedenle göçmenlerin Almanya sınırlarından geri çevrilebileceğini ifade etti. Merz, “Eğer Avrupa hukuku açısından bu mümkün değilse ve bu yönde argümanlar varsa, o zaman Avrupa’da bunun mümkün olduğu açıklığa kavuşturulmalıdır” dedi. Merz, Avrupa’nın kısa vadede bunu değiştirebilecek durumda olmaması halinde, Avrupa Birliği’nin İşleyişine Dair Antlaşma’nın AB ülkelerine, mültecilerle ilgili olarak ‘ulusal acil durum’ ilan etme hakkı verdiğini söyledi. Bu durumda Federal Almanya Cumhuriyeti’nin ulusal hukukunun Avrupa hukukundan daha önemli olacağını kaydetti. Merz ayrıca yasada federal polise daha fazla yetki verilmesini de önerdi.

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‘UMARIM GÖRÜŞMEDEN BİR SONUÇ ÇIKAR’

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de ikili arasındaki görüşmeden önce yaptığı açıklamada, görüşmeden bir sonuç çıkmasını umduğunu söylemişti. Salı günü Saksonya-Anhalt eyaletindeki Stendal’a yaptığı ziyaret sırasında Scholz ve Merz’in Federal Başbakanlık’ta bir araya gelmesinden “memnuniyet duyduğunu” ifade eden Steinmeier, koalisyonun ve muhalefetteki CDU/CSU’nun geçen yıl özellikle göç politikası konusunda ülkenin sorunlarını birlikte çözmeye çalıştıklarını hatırlattı.