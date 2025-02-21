Merz’den Fransa ve İngiltere’ye nükleer koruma çağrısı

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MERZ, Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF’ye yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, NATO anlaşmasındaki karşılıklı destek taahhüdünü kayıtsız şartsız geçerli saymaması durumuna hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. Friedrich Merz, bu nedenle Avrupalıların, en azından kıtayı savunabilmek için büyük çaba sarf etmesinin önemli olduğunu söyledi. Almanya’nın, Fransa’nın nükleer şemsiyesinin bir parçası olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Merz, bu konuda bazı karmaşık soruların bulunduğuna işaret etti.

‘ÇANTA KİMİN ELİNDE OLACAK’

Merz, ancak Almanya’nın nükleer katılımdan, en azından nükleer güvenlikten yararlanıp yararlanamayacağının, Avrupa’daki iki nükleer güç İngiltere ve Fransa ile görüşülmesi gereken bir konu olduğunu dile getirdi. Fransa’nın bu konuda Alman hükümetine defalarca teklifte bulunduğuna işaret eden Merz, ancak Alman hükümetlerinin her zaman bu çağrıları yanıtsız bıraktığını belirtti. Merz, “Bunun nasıl olacağı konusunda birbirimizle konuşmamız lazım. Elbette (burada) nihai karar hakkı konusu her zaman önemli bir karardır. Yani mecazi anlamda (nükleer) çanta kimin elinde olacak?” ifadelerini kullandı.

Almanya’da 23 Şubat’ta yapılacak seçimlerden sonra kurulacak koalisyon hükümetinde büyük olasılıkla başbakan olması beklenen Merz, Avrupa’nın, ABD’den nükleer konusunda bağımsız olması gerektiğini vurguladı.